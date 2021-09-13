«عفشي يوم الجمعة مستنياكم».. آخر كلمات عروس كفر الشيخ قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت «بوسي» أو «عروس كفر الشيخ» الفتاة صاحبة الـ20 لحادث مروري أليم، في أثناء توجهها إلى مدينة دمياط، لشراء أثاث شقتها مع عريسها قبل زفافها بأيام، ما أدى إلى وفاتها.

كانت الفتاة تستعد لزفافها بعد عام على خطبتها من شاب يدعى محمود البرهامي، وآخر ما دونت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بإذن الله عفشي يوم الجمعة بعد الصلاة عند البيت العزبة الجديدة شارع التلاجة، وطبعا هستناكم تشرفوني، وكلكم إخواتي، وأكيد مش محتاجين عزومة، وإن شاء الله تبقى أحلى فرحة».

وتحول حساب الفتاة ضحية الحادث الأليم إلى دفتر عزاء من قبل رواد موقع فيس بوك بينما خيّمت الصدمة على مدينة كفر الشيخ، عندما تلقوا نبأ وفاة عروس منطقة العزبة الجديدة، غرب المدينة.

ولقت الفتاة مصرعها أثناء توجهها لمدينة دمياط لشراء عفش شقة الزوجية رفقة أهلها وعريسها، الذين أصيبا بإصابات متفرقة، ونقلا لمستشفى دمياط لتلقي العلاج اللازم، وأبلغت الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث.

أصدقاء عروس كفر الشيخ: وجعتي قلب أي حد يعرفك وميعرفكيش يا بوسي

وأسفر الحادث عن وفاة «بوسي البرعي، 20 سنة» الشهيرة بعروس كفر الشيخ، وهي خريجة أكاديمية التمريض، وتقيم بالمحافظة، كما أصيب عدد من أسرتها بإصابات متفرقة، من بينهم عريسها محمود البرهامي، المقيم بالمدينة ذاتها.

وحرص عدد من أصدقاء عروس كفر الشيخ على نعيها من خلال منشوراتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرين عن صدمتهم بعدما دعتهم لحضور زفاف فرشها، ومن ضمنها: «وجعتي قلب أي حد يعرفك وميعرفكيش يا بوسي.. ألف رحمة ونور وغفران على قبرك يا رب، عروسة في الجنة يا حبيبتي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا رب ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ونعيمها»، بتلك العبارات نعتها صديقتها شيماء السعيد.

بينما دونت صديقتها حبيبة الحداد: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بوسي البرعي في ذمة الله مش قادرة استوعب بجد عروسه في الجنة يا حبيبتي، ادعولها ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلب أمها وأخواتها وجعتي قلبي عليكي يا قلبي بجد مش مصدقة والله عروسة في الجنة يا حبيبتي».