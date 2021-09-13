طريقة عمل الحمام في المنزل زي الشيفات.. وصفات سهلة «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الحمام من أكثر الأطعمة التي يفضلها كثير من الناس، كونه شهي ولذيذ، وبه وفرة من العناصر الغذائية، التي تحرص الأمهات وربات المنازل على تواجدها على المائدة المصرية، إذ يمكن تناوله بأكثر من طريقة، سواء الكداب، أو المحشي بالأرز أو الفريك.

ويُقدم «هن» وصفات متعددة لربات المنازل، لعمل الحمام في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تحرص على تقديم الوصفات بطريقة مبسطة وسهلة للأمهات في المنازل، وبأقل الإمكانيات المطلوبة، حتى تجذب أطفالها وأسرتها بالكامل، لتناول الأطعمة داخل المنزل والابتعاد عن المحال مجهولة المصدر.

مقادير الحمام الكداب

أوراك دجاج فيليه.

فلفل أسود.

بصل مبشور.

أرز.

سمن.

ورق لورا.

صلصة طماطم.

ملح.

فصوص حبهان.

طريقة التحضير الحمام الكداب

- وضع البصل مع السمن على النار.

- إضافة الماء والأرز والفلفل الأسود والملح.

- في حلة منفصلة، يوضع الماء المغلي مع البصل والفلفل الأسود وورق اللورا والحبهان والملح.

- تتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

- حشو الدجاج بالأرز، مع وضع أعواد خشبية، لمنع خروج الخلطة.

- وضع الدجاج في الماء المغلي على النار، وإضافة الفلفل الأسود والملح والزيت.

- دهن الحمام المسلوق بالصلصة، ووضعه في الفرن حتى ينضج.

مقادير الحمام المحشي بالكبدة

حمام.

زيت.

حبهان.

أرز.

ملح.

كبد وقوانص.

فلفل أسود.

ورق لورا.

كمون.

قرفة.

صلصة طماطم.

جوزة الطيب.

ماء.

طريقة تحضير الحمام المحشى بالكبدة

- خلط البصل المفروم مع الزيت في حلة على النار.

- إضافة الكبد والقوانص والأرز، مع الاستمرار في التقليب.

- إضافة القرفة الملح والفلفل الأسود وجوز الطيب والماء.

- حشو الحمام بالخليط، ثم سلقه في الماء، مع إضافة الملح والحبهان والفلفل الأسود وورق اللورا.

- في وعاء منفصل، خلط صلصة الطماطم مع الزيت والفلفل الأسود والملح، ودهن الحمام، ثم إدخاله إلى الفرن حتى يحمر لونه.

مقادير طاجن الحمام بالأرز المعمر

حمام مسلوق.

3 كوب أرز.

4 كوب لبن.

كوب شوربة سلق الحمام.

كوب كريمة.

كوب قشطة طازجه.

ملح.

فلفل.

رشه بهارات.

4 ملعقة كبيرة سمنة.

بقدونس.

طريقة تحضير طاجن الحمام بالأرز المعمر

- اخلطي ملعقتين من السمنة مع الأرز، ثم تبليه بالملح والفلفل والبهارات.

- سخني اللبن والكريمة والشوربة على النار، ثم ضيفي ملعقتين من السمنة، وقلبيهم حتى تذوب السمنة.

- ضعي الحمام المسلوق داخل برام الأرز، ثم ضيفي خليط اللبن بالكريمة.

- ادخليه الفرن حتى تمام النضج، وزينيه بورق البقدونس.