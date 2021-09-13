وداعا لـ«البيوتي سنتر».. فوائد ماء الأرز للبشرة والشعر لا تحصى: تنعيم وتفتيح ونضارة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث كثير من الفتيات، عن وصفات وطرق للحفاظ على البشرة من الجفاف، والحفاظ على نضارة الشعر وجماله، وغالبا ما يقضين أوقاتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع العامة والمتخصصة، في تعقب الموضوعات الخاصة بتفتيح البشرة، والحصول على شعر كثيف وناعم، وينفقن أموالا طائلة في الذهاب إلى البيوتي سنتر، بين الحين والآخر، لعمل جلسات للشعر والبشرة، للتجديد في المظهر العام.

سر قوة ماء الأرز

طرحت خبيرة التجميل أمينة طاهر، وصفات للفتيات، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»، وصفات للعناية بالشعر والبشرة، دون الحاجة للذهاب إلى البيوتي سنتر، يسهل تحضيرها داخل المنزل، بخطوات بسيطة، تعتمد بشكل أساسي على ماء الأرز.

ويحتوي الأرز على نسبة كبيرة من النشا والفيتامينات والماغنسيوم والبوتاسيوم، وبالإضافة إلى نسبة عالية من البروتينات، ومناسب ومغذي للبشرة والشعر، إذ يعمل على جعل الشعر أكثر كثافة وطولًا.

تطويل للشعر وتفتيح البشرة

أشارت أمينة الطاهر، إلى فوائد ماء الأرز، الذي يعمل على إزالة البقع الداكنة، التي تظهر في البشرة مع التقدم في العمر، لتُنذر صاحبها بدخول مرحلة الشيخوخة: «بيشيل البقع وبينظف البشرة، وبه نسبة كبيرة من البروتين، تعمل البشرة على امتصاصها، وتعطي نضارة وترطيب».

وأوضحت خبيرة التجميل، أهمية ماء الأرز في تنعيم الشعر، من خلال إضافة العديد من الزيوت كزيت اللافندر، الذي يوضع على الأرز، ومن ثم يترك 10 دقائق على الشعر، ثم يتم غسله، فضلا عن تحسين الشعر وفروته، إذ يمنع التقصف، وزيادة كتلة الشعر وكثافته.

ورشحت وصفة، يتم استخدامها من ماء الأرز، وعملها ككريم، تساعد على التخلص من التجاعيد والهالات السوداء، فضلا عن تفتيح البشرة وترطيبها.

طريقة عمل كريم ماء الأرز

- وضع 4 ملاعق أرز، يضاف إليهم 4 أكواب من اللبن، وعلى نار هادئة يتم سلق الأرز تماما، حتى يشرب اللبن ويصبح في شكل عجينة.

- أخذ الخليط وخلطة في الخلاط، وبواسطة مصفاة نتخلص من الشوائب، ويوضع عليه نصف عصرة ليمون، للمساعدة على التفتيح، وملعقة من زيت اللوز الحلو، وملعقة من العسل، وملعقة صغيرة من زيت بذور العنب، وكبسولاتين فيتامين A.

- تخلط المكونات، ثم توضع في بولة من الزجاج، وفي النهاية يتم وضع ملعقة من جيل الصبار.