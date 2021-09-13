ماتستعجليش على الخلفة.. الخطوات السليمة للتعامل مع الرجل متعدد العلاقات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أزمة كبيرة تقع فيها العديد من السيدات، خاصة بعد مرور أشهر قليلة بعد الزواج، إذ يكتشفن أن الزوج متعدد العلاقات النسائية، ويواصل من حين لآخر التعرف على نساء جدد، ما يثير غضب الزوجة، فضلا عن دفع البعض منهن إلى طلب الانفصال، سواء من خلال الطلاق أو الخلع، بسبب عدم القدرة على التكيف مع الوضع وتقبله بسهولة.

طريقة التعامل مع الرجل متعدد العلاقات

قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ«هن»، مجموعة من النصائح للتعامل مع الرجل متعدد العلاقات، تمثلت في أمرين:

- أولًا: إذا كان لدى الزوج الرغبة في تغيير تلك الصفة به، يجب على الزوجة مساندته والتحلي بالصبر، حتى يتم علاجه بصورة كاملة، لأنه سيحتاج إلى فترة طويلة من الوقت، «لازم يكون عنده رغبة في العلاج، وتصبري عليه، لأنه هياخد فترة».

- ثانيًا: في حال عدم رغبة الزوج في تغيير تلك الصفة به، يفضل على الزوجة الانسحاب من تلك العلاقة، وعدم التسرع في قرار الإنجاب منه، «متفكرش في الإنجاب منه، عشان متربطكيش حاجة قوية بيه، وتندمي بعد كده».

كتالوج للسيدات للتعامل مع الرجل العصبي

في حال امتزجت العصبية بصفات الرجل، فهناك 7 خطوات رئيسية قدمتها نرمين البحيري، مدربة حياتية، عبارة عن نصائح للتعامل الصحيح مع الرجل العصبي، هي:

1- حال عدم شعوره بالأمان والاحتياج، يجب على الزوجة مساعدته في تخفيف حدة هذا الشعور.

2- البحث عن احتياجاته.

3- تجنب فعل ما يثير غضبه.

4- احتواء الشخص وعدم الإهانة أمام المحيطين في مقدمتهم الأطفال.

5- عدم الجدال المستمر خلال النقاش الزوجي.

6- تجنب حدوث مشادة كلامية عند النقاشات المختلفة.

7- اختيار التوقيت الصحيح للمناقشات، وعرض الآراء الشخصية.