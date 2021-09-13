3 علامات على الجلد تنذر بإصابتك بداء السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

مرض السكري هو حالة تصيب الجسم كله. يمكن أن يؤثر على كل شيء من رؤيتك إلى ساقيك، بما في ذلك أكبر عضو لديك - الجلد. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الآفات الجسدية هي أول علامة تحذير لارتفاع نسبة السكر في الدم.

قالت جمعية السكري الأمريكية إن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من السكر في الدم يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للعدوى البكتيرية والالتهابات الفطرية وحكة الجلد، وفقا لسبوتنيك.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن علامات الشواك الأسود، يمكن أن تشكل جرس إنذار لإصابتك بداء السكري من النوع الثاني.

تظهر هذه العلامات السمراء أو البنية البارزة على جانبي الرقبة أو الإبط أو منطقة الفخذ. في بعض الأحيان، يمكن رصدها على اليدين أو المرفقين أو الركبتين - وتتطور هذه العلامات عندما يكون الشخص "بدينا جدا".

تتوفر الكريمات للمساعدة في تحسين مظهر العلامات؛ والأهم من ذلك، أن ترتيب فحص الدم من خلال طبيبك يمكن أن يساعد في تشخيص مرض السكري.

هناك حالة جلدية أخرى متربطة بارتفاع نسبة السكر في الدم تسمى اعتلال الجلد السكري.

أوضحت جمعية السكري الأمريكية أن "مرض السكري يمكن أن يسبب تغيرات في الأوعية الدموية الصغيرة".

يمكن أن تسبب هذه التغييرات مشاكل جلدية تسمى اعتلال الجلد السكري، ويظهر على شكل بقع بنية فاتحة متقشرة - في أشكال بيضاوية أو دائرية - يمكن الخلط بينها وبين بقع الشيخوخة، غالبا ما تظهر هذه الآفات في مقدمة كلا الساقين.

وأضافت الجعمية أن "المرض الآخر الذي قد يكون سببه تغيرات في الأوعية الدموية هو النخر الشحمي (NLD)، والذي يسبب بقعا مشابهة لاعتلال الجلد السكري، لكنها أقل وأكبر وأعمق.

غالبا ما تبدأ كـ "منطقة باهتة حمراء ومرتفعة"، تتحول الآفات إلى ندبة لامعة ذات حدود أرجوانية.

يشار إلى أن هناك علامات تحذيرية أخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم، مثل الشعور بالعطش الشديد، والحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض كثيرا، وجفاف الفم، والشعور بالتعب والخمور وعدم الراحة وسرعة الانفعال.