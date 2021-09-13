الامارات | محمد بن راشد يتجول في «إكسبو دبي 2020» على دراجة هوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتجول في «إكسبو دبي 2020» على دراجة هوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في موقع «اكسبو دبي 2020»، ممتطياً دراجة هوائية، ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي جانباً من جولة سموه في أجنحة المعرض، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news