الامارات | الأردن يخفض رسوم مشاركة الناشرين العرب في «عمّان للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يخفض رسوم مشاركة الناشرين العرب في «عمّان للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين عن خفض رسوم المشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب 2021 للناشرين العرب إلى 100 دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس اللجنة الإعلامية لمعرض عمّان الدولي للكتاب، غسان حسين، قوله، في تصريح صحافي أمس، إن «الهيئة الإدارية للاتحاد قررت الموافقة على هذه الخطوة، التي تتمثل في خفض رسوم المشاركة في المعرض للناشرين العرب إلى 100 دولار، بعد أن كانت 150 دولاراً للمتر المربع».

وأضاف أن «الخطوة جاءت دعماً من الاتحاد لزملائهم الناشرين العرب، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تسببت بها جائحة (كورونا) لقطاع النشر بشكل عام، وإسهاماً كذلك من الاتحاد في الارتقاء بصناعة النشر العربية التي ينتمي إليها الناشر الأردني، ويعدّ من المساهمين الفاعلين فيها».

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