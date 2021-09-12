منها البيض.. أهم 5 مكونات لوجبة الإفطار لخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يُجبر ارتفاع ضغط الدم قلبك على العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، بمرور الوقت، يمكن أن تتسبب هذه الكثافة المتزايدة في تضخم الأوعية الدموية وانقباضها، مما يمهد الطريق لتطور أمراض القلب، لحسن الحظ، يمكنك التدخل قبل وقت طويل من ظهور مشاكل القلب الخطيرة، أي عن طريق تحسين نظامك الغذائي.

غالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم، الخطوة الأولى في عملية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من المهم أن تبدأ يومك بوجبة فطور لخفض ضغط الدم، إليك خمسة من أفضل العناصر، نستعرضها وفقا لموقع express .

إذا كنت تتساءل من أين تبدأ بنظامك الغذائي لارتفاع ضغط الدم، فإن الوجبة الأولى في اليوم تبدو معقولة.

ثبت أن العديد من العناصر تقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن دمج العديد منها في وجبة الإفطار.

أهم 5 مكونات لوجبة الإفطار لخفض ضغط الدم تشمل:

البيض

الشوفان

المكسرات والبذور

الألبان منخفضة الدسم

الموز والتوت.

كما أن العديد من الأدلة تدعم فوائد تناول المكسرات على وجه الخصوص.

يحتوي الجوز على أوميجا 3 نباتي يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، والذي يعتقد العلماء أن له آثارًا مفيدة على ضغط الدم.

سعى الباحثون في دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية لمعرفة ما إذا كان محتوى ALA من الجوز يساهم في تحسين صحة القلب، مثل خفض ضغط الدم المرتفع.

قام العلماء بتجنيد 45 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عامًا، كانوا إما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في دراستهم.

ثم قام العلماء بتقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات نظام غذائي مختلفة وراقبوا تأثير كل نظام غذائي على مدار الدراسة.

كانت الحميات:

نظام غذائي يشمل الجوز الكامل

نظام غذائي لا يحتوي على الجوز ولكنه يحتوي على نفس الكمية من ALA والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة

نظام غذائي لا يشمل الجوز والذي استبدل جزئيًا نفس الكمية من ALA الموجود في الجوز بحمض دهني آخر يسمى حمض الأوليك.

ووجد الباحثون أيضًا أن المشاركين الذين تناولوا حمية الجوز الكاملة كان لديهم ضغط دم مركزي أقل من أولئك الذين تناولوا الوجبات الأخرى.

ضغط الدم المركزي هو ضغط الشريان الأورطي، الشريان الكبير الذي يرسل الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم.

نصائح غذائية أساسية أخرى

للحفاظ على عدم ارتفاع ضغط الدم، من المهم أيضًا تجنب الأطعمة المعروفة التي ترفع من قراءتك.

أهم تدخل غذائي هو تقليل الصوديوم.

وفقا لـ Mayo Clinic ، فإنه حتى التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم، إن تقليص الأطعمة المصنعة هو مفتاح هذا الجهد.

تشرح Mayo Clinic: "توجد كمية صغيرة فقط من الصوديوم بشكل طبيعي في الأطعمة، ويُضاف معظم الصوديوم أثناء المعالجة".

التدبير المضاد المهم الآخر هو التمرين المنتظم.

النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يخفض ضغط الدم عن طريق الحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة.

يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة أيضًا على إنقاص الوزن، مما سيساعد أيضًا على خفض ضغط الدم.

يجب أن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة (ساعتان و 30 دقيقة) من النشاط الهوائي المعتدل الشدة، مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع، كل أسبوع.