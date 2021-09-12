في أول صورة من عقد قرانها.. شاهد إطلالة أصالة بالشعر القصير (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت النجمة السورية أصالة نصري إلى الإطلالات الساحرة مرة أخرى بعد ظهورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن في أثناء عقد قرانهما وحرص الثنائي على التقاط أول صورة رسمية معا.

وظهرت الفنانة أصالة وهي ترتدي فستانًا من النوع الدانتيل باللون البيچ، وهو مصمم خصيصًا لعقد قرانها وتميز بزخارف بسيطة وحرصت على تستخدام مساحيق تجميل خفيفة وارتداء قرط طويل وفي يدها خاتم ضخم مع قصة الشعر القصيرة الصبيانية، وكان الزوجان قد ابتعدا عن الأضواء خلال الأيام الماضية ولم يعلنا بشكل رسمي عن زواجهما.

وحرصت أصالة على الظهور بتسريحة الشعر القصير خلال عقد قرانها، فالنجمة السورية لفتت الأنظار خلال الفترة الأخيرة بتغيير قصات شعرها وتخلت عن الشعر الطويل واستبدلته بالقصير في الصور التي تشاركها مع جمهورها ومتابعيها على مواقع السوشيال ميديا وفي حفلاتها الغنائية.

وأثارت إطلالاتها الأخيرة حالة من الجدل بين جمهورها بسبب تعودهم على شعرها الطويل الذي تمردت عليه بـ نيو لوك» شعرها القصير الذي اعتمدت له تسريحات شعر مختلفة وجريئة.

وخلال الأيام الماضية أحيت أصالة واحدة من أنجح وأهم حفلاتها ضمن حفلات الصيف التي تنظم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ولفتت الأنظار بإطلالتها المميزة من خلال ارتدائها لفستان بتفاصيل المستوحاة من التراث السعودي واعتمدت لشعرها القصير تسريحة الشعر المبلل والمردود الى الخلف مع المكياج السموكي.

نشر اليوم الصحفي الخليجي الشهير ربيع هندي اليوم أول صورة رسمية تجمع بين أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعد تصدرهما حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس وحرص على تهنئة صديقته المقربة بزواجها وعلق على الصورة :«كل شيء يقل اذا قسم على اثنين الا الحب فهو يزيد.. وهذا ما اتمناه للغاليين اصاله نصري و فائق حسن..الف مبروك، وان شاء الله ايامكم دوما حب وسعادة ونجاح».