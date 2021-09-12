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كيف ظهرت أصالة في عقد قرانها؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أول صورة رسمية للفنانة السورية أصالة والشاعر العراقي فائق حسن، بعد عقد قرانهما.

وظهرت أصالة في الصورة المتداولة مرتدية فستان باللون الذهبي، بقصة كب وأكمام شيفون، كما اعتمدت تسريحة شعر "بوي كت"، واضعه "هير بيس" حول شعرها باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بالألوان البنية، يبرز رسمة العين، وأضفت لمسات بسيطة من الإكسسوارات.

بينما ظهر زوجها مرتديًا الزي العراقي التقليدي، وهو العقال والجلباب الأبيض.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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