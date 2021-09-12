للرجل.. الإفراط في الطعام يهددك بـ4 أمراض خطيرة: أحدها تخص صحتك الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية الجميع على البقاء بصحة جيدة، ولكن هناك الكثير من الأدلة التي تربط أطعمة معينة وسلوكيات الأكل بزيادة احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض للرجال.

لذا نستعرض لكم، كيف يمكن للإفراط في تناول أطعمة معينة زيادة احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض، وفق ما أورد موقع "eatthis".

1- السرطان:

تشير جمعية السرطان الأمريكية أن الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان هي ممارسة النشاط البدني واتباع نمط الأكل الصحي الذي يتمحور حول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى تناول ومجموعة متنوعة من الخضروات الورقية الداكنة، والبقوليات، والفلفل، والجزر)، والفواكه.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة Asian Pacific Journal of Cancer Prevention، أن زيادة تناول اللحوم بشكل إجمالي مرتبط بزيادة الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

2- ضعف الانتصاب والصحة الجنسية:

من الآثار الجانبية المفيدة للإفراط في تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحة الرجل الجنسية.

ويمكن تخفيف أو منع العديد من أسباب ضعف الانتصاب، عن طريق تناول المزيد من الأطعمة النباتية وتقليل اللحوم الحمراء والمعالجة.

3- مرض السكري من النوع 2:

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النساء، وفي معظم الحالات.

ويمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 عن طريق ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي، فضلا عن تناول المزيد من الأطعمة النباتية والأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفول والبقوليات والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

4- زيادة الوزن:

تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكبد الدهنية وحصى المرارة وتوقف التنفس أثناء النوم وأمراض الكلى وأنواع معينة من السرطان، ويمكن أن يساعد دمج المزيد من الأطعمة النباتية في خطة الوجبات الأسبوعية في إدارة الوزن.