10 فوائد مذهلة لتناول البلح الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص تناول البلح الأسود أو الرطب كما يطلق عليه البعض، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ، فضلا عن احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، وفق ما أورد موقعا "standardcoldpressedoil" و"healthline".

1- وجبة خفيفة خالية من الكوليسترول:

البلح يحتوي على القليل من الدهون، لذا يمكن أن يؤدي تضمينه بكميات أقل إلى خفض مستوى الكوليسترول لديك وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.

2-غني بالفيتامينات:

يحتوي التمر على فيتامينات مثل B1 و B2 و B3 و B5 و A1 و C، وبصرف النظر عن الحفاظ على الصحة، فإنه يعزز مستويات الطاقة لدينا أيضًا لأن البلح يحتوي على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز.

3- يحسن صحة العظام:

غني بالسيلينيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم وهذه المعادن ضرورية للحفاظ على صحة عظامنا والوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل لدى كبار السن.

4- يمنع فقر الدم:

غني بالحديد أيضا الذي يصنع المعجزات في تنقية الدم، فهو يساعد على منع التعب والضعف وصعوبة التنفس والتي من أهم أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، كما أنه يحتوي على الفلور الذي يحافظ على صحة أسناننا ويقلل من طبقة البلاك.

5- جيد للبشرة:

البلح الأسود غني بفيتامين C و D الذي يعمل على مرونة بشرتك ويجعل بشرتك ناعمة، وذلك لأن له خصائص مضادة للشيخوخة تمنع تراكم الميلانين في أجسامنا وهذا يحسن لون بشرتنا.

6- تخفيف آلام الولادة:

يعزز توسع عنق الرحم ويقلل من مخاطر تحريض المخاض، وهذا بفضل المركبات الموجودة فيه ويبدو أنها تحاكي تأثيرات الأوكسيتوسين في أجسامنا، والأوكسيتوكسين هو هرمون يسبب تقلصات المخاض أثناء الولادة.

7- غني بالبروتينات:

البلح مصدر غني بالبروتين الذي يساعد في الحفاظ على لياقتنا والحفاظ على قوة عضلاتنا، ويستخدم جسمك البروتينات لبناء الأنسجة وإصلاحها وإنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الكيميائية للجسم.

8- يقوي الجهاز العصبي:

يوجد به الكثير من البوتاسيوم والقليل جدًا من الصوديوم وهو أمر مفيد جدًا لجهازك العصبي، وبالتالي فهو يساعد على تنظيم توازن السوائل وتقلصات العضلات والإشارات العصبية وتمنع احتباس الماء الذي يسبب الوذمة.

9- يحسن الهضم:

يساعد تناول البلح الأسود بانتظام على تسهيل الهضم، وذلك لأنه غني بمحتوى الألياف.

10- فعال للإمساك:

الإمساك هو صعوبة إخراج البراز بسبب حركة الأمعاء غير المنتظمة وعدم كفاية تناول الماء، ولأن البلح الأسود مصدر غني بالألياف فهذا يساعد على تنظيم حركات الأمعاء وهذا بدوره يمنع الإمساك بسهولة.