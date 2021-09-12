أسباب تعرض الشخص للاحتراق النفسي.. و6 نصائح للتخلص منه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال روتين الحياة اليومي، يواجه الكثير من الأشخاص العديد من الأمور السلبية التي تؤثر على الحالة النفسية بصورة كبيرة، والتي يأتي من بينها ظاهرة «الاحتراق النفسي»، حسبما جاء في تقرير مصور ببرنامج «جروب الماميز»، المعروض عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

ما هو الاحتراق النفسي؟

الاحتراق النفسي هو ذلك الشعور بالتوتر المستمر والإرهاق التام، وحالة من الإنهاك أو الاستنزاف الانفعالي للبدن، نتيجة تعرض الشخص لضغوط عالية في مجال العمل.

الضغوط المسببة لحدوث الاحتراق النفسي

- افتقاد الدعم الاجتماعي.

- توتر العلاقات بين الشخص والمحيطين به، والدخول في صراعات مستمرة معهم.

- العمل لفترات طويلة دون الحصول على راحة كافية.

- الشعور بالعزلة وضعف العلاقات المهنية.

كيفية التغلب على الشعور بالاحتراق النفسي

- محاولة كشف واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه.

- ضرورة فهم الشخص لعمله، ودوره الوظيفي، واستجابته للضغوط المحيطة به في بيئة العمل.

- إعادة فحص القيم والأهداف والأولويات داخل بيئة العمل.

- تقسيم الحياة لمجالات منفصلة، أي ما يعني الفصل بين بيئات المنزل والعمل وغيرهم.

- بناء نظام للمساندة الاجتماعية.

- توضيح الحقوق والواجبات للشخص.

- تحسين بيئة مناخ العمل.

- إيجاد مناخ صحي للموظفين.

- إيجاد بيئة داعمة.

- تجنب التواصل مع الأشخاص السلبيين والعكس صحيح.

6 نصائح تجنبك التوتر والضغوط العصبية

قدمت الدكتورة سمية شاهين، استشاري ومدرس الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، مجموعة من النصائح لتجنب الشعور بالتوتر وهي:

1- اختيار صداقة الأشخاص أصحاب الطاقة الإيجابية، والابتعاد عمن يصيبهم شعور التوتر.

2- تجنب التعرض للتوتر قدر الإمكان.

3- مراقبة الأفكار بصورة جيدة لمواجهة الشعور بالتوتر العصبي.

4- ممارسة اليوجا والتمرينات الرياضية بصورة مستمرة.

5- التحكم في النقد النابع من داخلنا.

6- الابتعاد عن الأزمات والضغوط النفسية قدر الإمكان.