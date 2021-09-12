كورونا اليوم: هذا الفيتامين يمنع الإصابة.. واكتشاف بؤرة جديدة للعدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

فيتامين يمنع الإصابة وتطور كورونا

كشفت دراسة بحثية أجراها علماء جامعة ألاباما الأمريكية، عن أن الأشكال النشطة لفيتامين د يمكن أن تمنع تكرار وتطور فيروس كورونا، وتشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أن اللوميستيرول، وهو جزء من عائلة فيتامين د، من مركبات الستيرويد، والذي ينتج عن تفاعل كيميائي في الجسم باستخدام الضوء، يعمل على منع الإصابة بكورونا.

ووفقًا لتقرير لموقع ميديكال إكسبريس، أثبتت الدراسة أن فيتامين د ومستقبلات اللوميستيرول قادرة على منع إنزيمين محددينRdRP وMrpoمطلوبين لدورة حياة فيروس كورونا.

اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى كورونا في الصين

قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إنه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية، كما تم اكتشاف 18 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض.

ونقلت الوكالة، عن السلطات المحلية القول، إنه تم اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان، ووفقا للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة "دلتا" شديدة العدوى، وفقا لروسيا اليوم.

3 أبحاث عالمية: لقاحات كورونا تقلل من خطر الوفاة بـ11 مرة

أكدت السلطات الصحية الأميركية أن خطر الوفاة جرّاء كوفيد ينخفض بـ11 مرة واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات بعشر مرّات بين الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة.

وجاءت البيانات من 3 أبحاث جديدة نشرتها مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الجمعة، وأكدت جميعها على فعالية لقاحات كوفيد في منع حدوث أي مضاعفات شديدة حال الإصابة بالوباء، وفقا لموقع العربية.