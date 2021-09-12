بإطلالة غريبة وقناع يغطي وجهها بالكامل.. كيم كارداشيان تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان إثارة الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر موقع "إنستجرام".

وشاركت كيم كارداشيان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في نيويورك، وهي تنزل من سيارة رباعية الدفع سوداء.

وظهرت "كارداشيان"، مرتدية بدلة من الجلد الأسود، إضافة إلى حذاء أسود عالي، وكلاتش باللون الأييض، وارتدت قناعا على وجهها.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة كيم كارداشيان، حيث قاموا بتصميم مجموعة من الـ Memes للوك، وشاركوهم عبر حساباتهم في موقع تويتر.

وتستعد كيم مع والدتها كريس جينر وشريكها كوري جامبل وأختها كورتني كارداشيان وترافيس باركر، لحفل الجالا الذي سيقام في 13 سبتمبر.