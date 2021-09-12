فتاة بريطانية تتعرض للابتزاز: «لقيت صوري على موقع إباحي وفكرت في الانتحار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تُمسك بهاتفها المحمول، تتابع حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فتجد رسالة صوتية عبر تطبيق «الماسنجر»، وما أن تستمع إليها حتى تجدها رسالة مسيئة تفيد بتسريب مقاطع فيديو وصور من داخل منزلها، حينما كانت في عمر الـ19، واستقبلتها عائلتها بأكملها.

400 رسالة تحرضها على الانتحار

رسائل مسيئة تتحدث عن واقعة انتشار صورها على أحد المواقع الإباحية، وأخرى تحرضها على التخلص من حياتها، استقبلتها الفتاة البريطانية ميجان سيمز، بمنتصف العشرينات من عمرها، حتى وصل عددها لنحو 400 رسالة، ما جعلها تنصاع لكلماتهم وتفكر في الانتحار، وفق موقع«ديلي ميل» البريطانية.

الفتاة المراهقة وجدت صورها وهي في عامها الـ19، منتشرة على إحدى المواقع المسيئة، لتكن واحدة من الفتيات والسيدات اللاتي تتعرضن لتلك الأزمة: «تلقيت رسائل تحرض على قتل نفسي، وأسرتي وصلتها الصور بأكملها، وأصبحت في موقف لا أحسد عليه حتى فكرت في الانتحار للتخلص من وصمة العار».

قالوا عني لست ضحية

حاولت الفتاة أن تبرئ نفسها، ولكن البعض زعموا بأنها ليست ضحية، بعد انضمامها إلى موقع«only fans»، من أجل استعادة السيطرة على الموقف، بعد تداول ونشر الصور دون موافقتها.

الكثير من السيدات اللواتي تعرضن لمثل تلك الحالة من الابتزاز، تواصلن مع الفتاة العشرينية لسرد تجاربهن الخاصة، إذ قالت إحداهن: «الرسائل جعلتني في حالة ذهول، خاصة بعدما كانت أغلبها يوضح صدمة متلقيها مما حدث، إذ تداولت صورهن مثل بطاقات بوكيمون».

«ميجان» تعرضت للاعتداء الجنسي: كرهت نفسي

الفتاة العشرينية «ميجان» أكدت خلال حديثها: «تم إرسال صوري لمحاولة إحراجي وجعلي أخجل من ذاتي، البعض وصفوني بأنني لست ضحية، ولكنني تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل شخص ما، الأمر مزعج جدا، فقدت هويتي وفقدت شغفي في الحياة».