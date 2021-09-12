مصممة فساتين بنات نانسي عجرم في حفل زفاف شقيقها: من اختيارهن واترسم في 3 أسابيع (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالات ساحرة وألوان هادئة، ظهرت بها بنات الفنانة نانسي عجرم خلال حفل زفاف شقيقها «نبيل» الذي أحيته في لبنان، واللواتي خطفن الأنظار خلاله برقتهن، وهو ليس بجديد، إذ تحرص الفنانة اللبنانية دائما على أناقة بناتها الثلاث «ليا وإيلا ميلا».

ظهرت الابنة الكبرى «ميلا» بفستان أبيض منفوش ومزود بالورود البارزة التي بدت وكأنها نسخة من والدتها، حيث ظهرت نانسي عجرم بفستان مطعم بفصوص الألماس اللامعة، منفوش دون أكمام، مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج هادئ.

مصممة الأزياء غرازيلا عويس تروي كواليس التصاميم

الظهور اللافت للفتيات الثلاث، جعل الكثيرون يتسائلون عن كواليس الإطلالات والتصاميم اللاتي ظهرن بها، وهو ما تحدثت عنه مصممة الأزياء غرازيلا عويس لـ«الوطن».

الاختيار من ذوق الفنانة والفتيات: تقابلنا وتشاورنا

«جاء اختيار التصاميم بالتشاور مع الفنانة نانسي عجرم وبناتها بعد مقابلتهن»، عبارة بدأت بها مصممة الأزياء اللبنانية غرازيلا عويس، حديثها عن تفاصيل إطلالات بنات الفنانة الثلاث، إذ قالت: «اخترنا معا ما يلائم المناسبة وما يتناسب مع شخصية الفنانة وبناتها وأجواء الفرح والعائلة».

البساطة كان الشرط الأساسي الذي تبحث عنه مصممة الأزياء لتتناسب مع الفنانة نانسي عجرم، قائلة: «أردت أن أُظهر بساطة في التصميم تناسب سنّ الأطفال بحيث ابتعد عن التكلّف والتصنّع، وهذا ما استوحيته من ملامح وجوه بنات نانسي وبراءتهن، وفي تصاميمي أحرص على احترام خصوصية شخصية الطفل منذ ولادته حتى مراحل المراهقة، ثم أضيف للتصميم ما أستوحيه من طباع الطفل نفسه فكل منهم فريد وله مميزات يختلف فيها عن الآخرين».

نانسي عجرم في عيون مصممة الأزياء: راقية في التعامل وأم استثنائية

وفيما يخص كواليس المناسبة والإطلالات، قالت مصممة الأزياء: «تأخذ المناسبة نفسها حيزا مهما من قراري أثناء رسم التصميم، والذي استمر نحو 3 أسابيع».

لم يكن ذلك التعاون الوحيد الذي جمع بين الفنانة اللبنانية ومصممة الأزياء، إذ سبقه تعاون في برنامج اكتشاف المواهب «The Voice Kids»، «ليس هذا التعاون الأول بيني وبين الفنانة نانسي عجرم، ويشرّفني أن يكون التعاون دائما ومستمرا معها وعائلتها الجميلة، ليست فقط فنانة نجمة من ألمع نجوم العالم العربي، بل هي أمّ استثنائية مذهلة في تعاملها مع أطفالها واهتمامها وملاحقتها التفاصيل وحرصها على تربية صالحة بخلاف كونها راقية في التعامل».

وعن أسعار الفساتين، قالت مصممة الأزياء: «تختلف الأسعار بحسب كل قطعة والوقت الذي تأخذه للتنفيذ، ونانسي عجرم طلبته في فترة وجيزة للمناسبة الخاصة بها».

صممت اللبنانية غرازيلا عيسى، جميع الملابس والأزياء التي ظهر بها أطفال برنامج «The Voice Kids» في حلقة النهائيات: «صممت فستان لين الحايك والأطفال من الذكور، خلال الموسم الذي كان يشارك فيه الفنان محمد حماقي».