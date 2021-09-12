«الفركشة مش آخر الدنيا».. أمور عليكِ تجنبها بعد تجربة الانفصال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تدخل الفتيات في حالة نفسية سيئة بعد الانفصال، وتحاول تحقيق التوازن في أفعالها لكن دون جدوى، وقد تبدر منها بعض السلوكيات الخاطئة في محاولة منها للعودة مجددًا للحبيب، ونذكر فيما يلي بعض السلوكيات الخاطئة ونصائح التعامل بعد هذه الفترة، كما ذكرتها الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس».

سلوكيات خاطئة بعد إنهاء العلاقة مع الحبيب

- إدخال الأصدقاء للتحدث معه ومحاولة الصلح.

- التوسل لكسب تعاطف الحبيب فهي من السلوكيات الخاطئة.

- إبلاغ الخطيب بالتعرض لأزمة نفسية سيئة.

- المبالغة الزائدة في الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الحرص والتعامل بشكل طبيعي.

- الحديث مع أسرته وأصدقائه.

- الذهاب إلى الأماكن التي تعودتما على التردد عليها.

- التحدث معه وتهنئته في الأعياد والمواسم ورمضان فهي من السلوكيات الخاطئة.

- إعادة الهدايا الخاصة به دون أن يطلبها.

- اللجوء إلى حسابات وهمية للتحدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمور يجب القيام بها بعد انتهاء العلاقة

- التركيز في العمل لأنّه من الوسائل التي تساعد على تجاوز هذه المرحلة سريعًا.

- محاولة استرجاع الثقة بالنفس مرة أخرى.

- الاقتناع بانتهاء العلاقة «متدوريش وراء خطيبك مرة تانية».