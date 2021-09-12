الامارات | رسالة الشارقة تصل إلى قلب القاهرة «باللهجة المصرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الشارقة تصل إلى قلب القاهرة «باللهجة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت رسالة حملة هيئة الشارقة للكتاب التي تحمل شعار «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب» إلى العاصمة المصرية، إذ توزع شعار الحملة باللّهجة المصرية «لو ليك في حاجة، يبقى ليك في الكتب» على امتداد الشوارع.

ومن قلب القاهرة، تؤكد الرسالة، كما ذكرت الهيئة في بيان لها: أن «الكتب ليست لفئة محددة من الناس، وكل شخص بإمكانه أن يجد الكتب التي تتحدث عما يهمه ويثير تفكيره ويمنحه المتعة والمعرفة والعلم، سواءً كان رياضة، أو موسيقى، أو طبخ، أو تصوير، أو غيرها من الاهتمامات والهوايات».

وشهدت حملة الشارقة تفاعلاً من شخصيات رسمية وفنانين ومبدعين مصريين، أشادوا عبر المنصات الإعلامية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بدور الشارقة الثقافي، وما يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من جهود للارتقاء بالحراك الثقافي وتعزيز وعي المجتمعات تجاه القراءة والمعرفة، لاسيما دعم سموه لحملة: «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب»، التي تعد الأكبر والأولى من نوعها في المنطقة والعالم.

من جهته، أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن «الحملة ترسخ رؤية راسخة لإمارة الشارقة، قاد فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشروعاً حضارياً كبيراً بدأ من الشارقة وتوسع طوال 40 عاماً ليشمل المنطقة والعالم كاملاً»، مضيفاً «الحملة تؤكد رسالة الإمارة تجاه الكتاب ومستقبل المجتمعات، إذ تخاطب كل إنسان على الأرض كبيراً كان أم صغيراً، وتقول له: إن أي شيء أنت مهتم به، يوجد حوله كتاب، وما عليك سوى الوصول لهذا الكتاب لتكون قارئاً شغوفاً، فالكتب ليست للمثقفين والكتّاب كما هي الصورة السائدة، وإنما هي لكل البشر».





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