ما الذي يجعل الأشخاص المطعمين ضد كورونا أكثر عرضة لنشر العدوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نحن جميعًا على دراية بالأضرار التي سببها فيروس كورونا، الآن، وسط مخاوف من حدوث موجة جديدة محتملة، يعتقد الخبراء أن اتباع السلوك المناسب ضد كوفيد والتطعيم يجب أن يكون له الأولوية بأي ثمن.

ولكن بالنظر إلى حقيقة أن العديد من الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يصابون بالفيروس، بدأ الناس يشكون في فعالية اللقاح وأصبحوا أكثر ترددًا، ومع ذلك، أجرى الباحثون دراسات للإجابة عن سبب حدوث مثل هذه الحالات المتقدمة على أساس منتظم.

يبدو أن بعض الأشياء قد تزيد في الواقع من فرص الإصابة بفيروس سارس-كوف-2، حتى عندما تكون قد تلقيت جرعات اللقاح.

ويبقى السؤال.. ما الذي يجعل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أكثر عرضة لنشر عدوى كوفيد-19؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

ما هو اختراق العدوى؟ الأعراض التي يجب الانتباه إليها

تحدث عدوى اختراق عندما يصاب الشخص بفيروس حتى بعد التطعيم الكامل ضده، يظلون إما بدون أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة إلى معتدلة، في حين أن البعض قد يستسلم للفيروس، ولكن يُعتقد أنه نادر الحدوث.

بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف أعراض كوفيد التي يعاني منها الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل عن الأعراض الأصلية، وفقًا لبيانات تطبيق ZOE COVID Symptom Study ، فإن بعض أعراض العدوى الاختراق هي كما يلي.

- صداع الراس

- سيلان الأنف

- العطس

- التهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم والتذوق

تشير التقارير إلى أن سيلان الأنف كان ثاني أكثر الأعراض شيوعًا في التطبيق بعد الصداع، مما يجعل من الصعب فقط تمييز أعراض كوفيد بصرف النظر عن أعراض البرد.

بما أن الأشخاص الملقحين بالكامل لا يزالون عرضة للإصابة، فما الذي يزيد من فرصهم؟

لا تفرق عدوى كورونا بين الأشخاص ويمكن أن يصاب بها أي شخص، بالغًا وصغارًا على حد سواء.

يمكن لأولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أن يصابوا بالفيروس ويصابوا بأعراض. وفقًا لدراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة، فإن 0.2 ٪ من السكان أو شخص واحد من كل 500 يعاني من عدوى مذهلة بمجرد تلقيحها بالكامل، ومع ذلك، يشير البحث إلى أنه ليس كل شخص معرض لخطر الإصابة بالفيروس.

يمكن أن تشير بعض العوامل إلى الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر أو مدى حماية الشخص الملقح.

يمكن أن تكون المتغيرات عاملا مقلقا

نظرًا لأننا ندرك جميعًا أن لقاحات كوفيد قد تم تطويرها فيما يتعلق بالسلالة الأصلية للفيروس، فمن المحتمل أن المتغيرات الحالية قد تتجنب الأجسام المضادة التي تسببها اللقاحات.

وفقًا للبيانات التي قدمتها The Public Health England ، فإن جرعتين من لقاح فايزر ضد متغير ألفا أقل حماية، مما يقلل من خطر الإصابة بأعراض كورونا بنسبة 93 بالمائة، من حيث متغير دلتا، ينخفض مستوى الحماية أكثر إلى 88 بالمائة، تشير التقارير إلى أنه يعمل بنفس الطريقة مع لقاحات أسترازينيكا أيضًا - وهو لقاح Covishield الهندي.

يشير هذا فقط إلى أن نوع المتغير الذي يصيب الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل يحدد مدى خطورة الإصابة به.

هل أنواع اللقاحات مهمة؟

بقدر ما تزيد المتغيرات من فرصتك في الإصابة بالعدوى، فإن نوع اللقاح الذي تحصل عليه يلعب أيضًا دورًا مهمًا.

كشفت الأدلة السريرية أن لقاح موديرنا قلل من خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا بنسبة 94٪، بينما قلل لقاح فايزر هذا الخطر بنسبة 95٪. يقلل لقاح جونسون أند جونسون ولقاحات أسترازينيكا من المخاطر بنسبة 66 في المائة و 70 في المائة على التوالي، ومع ذلك ، فقد وجد أن أسترازينيكا قد يظهر فعالية أعلى إذا تم تناوله على فترات طويلة.

بناءً على اللقاح الذي تحصل عليه، قد يتأثر خطر إصابتك بعدوى خارقة.

هل يلعب جهازك المناعي دورًا؟

عندما تصاب بعدوى الفيروس التاجي، ينتج جسمك استجابات مناعية قوية لمحاربة الممرض المميت، حتى عندما تتلقى لقاح كوفيد الخاص بك، فإنه ينشط جهاز المناعة لديك لإنتاج أجسام مضادة لمكافحة الفيروسات، تشير كل هذه العمليات إلى أن الجهاز المناعي للشخص يلعب دورًا مهمًا في تحديد مدى حمايته من العدوى.

ومع ذلك، قد يكون الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة أكثر عرضة للإصابة بعدوى SARs-COV-2 ، حتى عندما يتم تطعيمهم بالكامل.

وقد فتح هذا أيضًا مناقشات حول الحاجة إلى معززات اللقاح، والمعروفة أيضًا باسم جرعة لقاح كوفيد الثالثة.

ما هي مدة الحماية منذ تلقيك لقاح كوفيد الخاص بك؟

العامل الرابع الذي يمكن أن يؤثر على مستوى الحماية ضد الفيروس، حتى بعد التطعيم هو المدة الزمنية منذ التطعيم.

يُعتقد أن المناعة التي يسببها اللقاح يمكن أن تتضاءل بمرور الوقت، وهو ما قد يكون سببًا وراء زيادة حالات العدوى الخارقة، وجد الباحثون الأوائل أن الحماية من لقاحات فايزر قد تتضاءل خلال فترة ستة أشهر بعد التطعيم، وهو أمر مثير للقلق بالتأكيد.

على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد ما إذا كانت المناعة المكتسبة من اللقاح تتلاشى مع مرور الوقت أم لا، فمن المهم أن تظل يقظًا وأن تحصل على اللقطات المعززة عند إتاحتها للجمهور.