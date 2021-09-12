تناول هذه الفاكهة يومياً يحرق دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - تشير أدلة جديدة إلى أن تناول الأفوكادو يومياً يمكن أن يقلل الدهون الحشوية.

وتشير دراسة جديدة في جامعة إلينوي أوربانا، إلى أن الأفوكادو قد يلعب دوراً في تقليل دهون البطن، وفق ما ذكر موقع"24 الإماراتي".

وشاركت في الدراسة 100 امرأة تعاني من الوزن والسمنة في تجربة لمعرفة تأثير الأفوكادو على دهون البطن.

وأظهرت النتائج أن اللاواتي تناولن الأفوكادو في وجبتهن اليومية انخفضت لديهن دهون البطن العميقة بنسبة كبيرة.

وقال نيمان خان، أستاذ علم الحركة وصحة المجتمع في إلينوي، إن الهدف من التجربة لم يكن التخلص منالوزن، وأن الباحثين كانوا مهتمين بمعرفة تأثير تناول الأفوكادو على دهون البطن.

ويأمل الباحثون دراسة موسعة للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للتأثيرات الأيضية لاستهلاك الأفوكادو، وفق صحيفة إكسبرس البريطانية.