إيمان خيري شلبي تلحق بوالدها في ذكرى وفاته الـ10: حكايات «الشاي والبسطرمة» تستمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمل الحكي معها ولم تمل سماعه، تجلس الطفلة عند أقدام أبيها حتى ازدادت طولًا وجمالً،ا تتشبث بحكاياته مع مرور الأيام، تناقشه وتنتعش روحها بآرائه، إيمان خيري شلبي ابنة أبيها ووارثة ذوقه الفني، تلحق به في نفس أسبوع وفاته بفارق 10 سنوات، وينتهي الحكي حول الأدب وأصول «الشاي» وتناول «البسطرمة» ليلًا.

قبل نحو شهر، تدهورت الحالة الصحية للفنانة إيمان خيري شلبي، ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي، ودخلت العناية المركزة لتصارع مرض السرطان الذي أودى بحياتها اليوم، بعد مرور 3 أيام على الذكرى السنوية العاشرة لوفاة والدها، الذي عاشت عمرها مرتبطة به وتحت أقدامه، تحدثه دومًا ويستسيغ لسانه نداءها لقضاء ما يحتاجه، حتى وصف حالته بعد عرسها فيما كتبه بمجلة «الرجل» عن عودته وحيدًا إلى البيت بعد زفافها منتظرًا عودتها من المعهد العالي للفنون المسرحية بعد لتسهر معه وتناوله القهوة والشاي وترتب له أوراقه وأرشيفه، حتى ظل طوال الليل لا يتوقف لسانه عند ندائها: «هاتي يا إيمان.. التليفون يا إيمان.. القهوة يا إيمان.. خذي الجرايد يا إيمان.. إلخ، أفقت فجأة على حقيقة أن كل هذا قد انتهى، وأنني من الآن يجب أن أعتمد على نفسي.. اضطربت أعصابي، انهمرت دموعي كالمطر، ثم انفجرت باكياً لا أدري أمِن الحزن أم من شدة الفرح!!».

خيري شلبي يلوم إيمان لو تأخرت في إنهاء قراءة كتاب

«كاتب الفقراء» و«نصير المهمشين»، ألقاب لاحقت الأديب خيري شلبي صاحب «ملحمة الوتد»، ومبتدع «فن البورتريه» في الصحافة المصرية، فضلا عن مئات الجوائز التي لم تزده إلا شغفًا بالعلم أورثه لأبنائه وفي القلب منهم إيمان التي كان يلومها لعدم الانتهاء من قراءة أحد الكتب، ولا تتعجب الصغيرة فوالدها الذي مات عن عمر ناهز 75 عامًا، لم يكن يقرأ كل ما تطوله يده فقط، بل كان يقرأ نفس الكتاب بطبعة وترجمة مختلفة ويقارن فيما بينهما، مثلما روت في حديث مع «الوطن» العام الماضي.

اجتماع بعد 10 سنوات من الفراق

«أكل البسطرمة» خلسة وقت نوم الأم التي ترفض دخولها البيت، من العادات التي جمعت المخرجة إيمان خيري شلبي بأبيها وهي تحضر كوب الشاي، ليأخذهما الحديث حول أصول الشاي، ممتدًا للحكي عن آرائها في الكُتّاب ليستمع جيدًا لها دون نهرها على رأي حتى وإن كان نقدًا سلبيًا في كتابة أديب يعتبره خيري شلبي أستاذه.

منذ أن التحقت للعمل معه في مجلة الإذاعة والتلفزيون قبل أن تكمل عامها الـ17، سماعها له لم يزدها إلا صمتًا في حضرته، حتى أصبحت «قليلة الكلام»، وأرجعت ذلك لجلساتها الطويلة معه لساعات وساعات تستمع له فيها، ولم يفارق منشوراتها على صفحتها الشخصية عبر «فيس بوك»، وربط كل موقف تمر به بموقف لها مع أبيها أو من نوادره، وبعد 10 سنوات تجتمع الابنة بأبيها ليستمر الحكي والاستماع.