تطورات حالة الطالبة منة الله هشام الصحية: «خايفة يشيلوا رجليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لازالت الطالبة منة الله هشام، ضحية دهس سيارة نقل ثقيل «تريلا» بأسيوط، تستحوذ على اهتمام الكثيرين، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، بعلاجها ونقلها من أسيوط للقاهرة لتلقي العلاج اللازم، ولم يكتف الرئيس بهذا التوجيه، ليشير لحالتها مجددا أمس، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

والد منة الله هشام يعلق على حديث الرئيس عنها

وعلق هشام ثابت، والد منة الله هشام، ضحية الدهس، على إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة ابنته، مؤكدا سعادته البالغة بحديث وتوجيه الرئيس قائلا: «قال إن من حقها العلاج، مش هي بس، هي وكل المواطنين».

وتابع خلال حديثه لـ «الوطن»: «الرئيس واحد من الناس، كل الشعب أولاد له، بيراعي مصالحهم، وبيأكد على حقوقهم».

أما عن الحالة الصحية التي تمر بها الطالبة بعد أيام قليلة من نقلها لأحد المستشفيات الكبرى بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقال والدها إنها في تحسن وفي انتظار إجراء عملية جراحيه صباح اليوم: «فيه تحسن وهتخضع لجراحة عن الأجزاء المتعفنة، لأن في فريق من الأطباء خدها على العناية المركزة وفحص التقرير الطبي القديم، وخدوا عينات من الجروح اللي بتحمل خلايا متعفنة وإشاعات عشان يطمنوا على جسمها».

وأوضح الأب أن ابنته فاقت خلال الساعات الماضية: «منة فاقت وحالتها النفسية اتحسنت، قالتلي بابا خايفة يشيلوا رجليا، لكن طمنتهما والدكاترة معتمدين على المناعة بتاعتها إنها هتحارب مع العلاج والمضادات».

تفاصيل حالة منة الله هشام الصحية

وكانت الطالبة منة الله هشام، تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل، في أحد شوارع محافظة أسيوط، وأصيبت بتهتك في الحوض وتكسير بالعمود الفقري، وتمزق جلدها، وتم نقلها بالفعل إلى لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، بعدما وجه الرئيس بعلاجها عقب استغاثات الأم.