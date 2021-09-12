ندى رحمي بعد التخسيس.. رحلة فقدان الوزن من 190 لـ80 كليو: الجاي أصعب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تزال ندى رحمي بعد التخسيس، تتصدر أحاديث الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب فقدانها وزنها بصورة كبيرة، وتغلبها على السِمنة، فضلا عن حرصها على الوصول للوزن المثالي خلال الفترة المقبلة.

ندى رحمي بعد التخسيس

وخلال الساعات القليلة الماضية، شاركت الإعلامية الشابة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تؤدي بعض التمرينات، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية «الجيم».

ندى رحمي: هحقق هدفي

وأرفقت ندى رحمي تعليقا على الفيديو، قائلة: «لسه ما وصلتش لوزني المثالي، اللي جاي أصعب، رحلة شد الترهلات أصعب مية مرة من فقد الدهون، لكني عاهدت نفسي إني مش هلجأ لتدخلات جراحية تجميلية سواء للنحت أو الشفط، وإن شاء الله بتوفيق ربنا، ودعواتكم ودعمكم، هحقق هدفي وأملكم فيا».

وواصلت حديثها: «أنا لا قدوة ولا مثل أعلى، أنا واحدة ليها تجربة حبيت الناس تشوفها، عشان تعرف إن المستحيل كلمة عبيطة، طول ما أنت بتتنفس وحواليك ناس بتحبك وأهلك داعينلك، تقدر تغزو العالم، ربنا ماخلقش حد ناقص».

تفاصيل خسارة ندى رحمي لوزنها

وقبل أيام قليلة، كشفت الإعلامية ندى رحمي، خلال استضافتها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، تفاصيل خسارتها أكثر من 80 كيلو من وزنها وشعورها قبل وبعد خسارة الوزن.

ندى رحمي: وزني كان 192 كيلو وخسيت 80 كيلو

وخلال اللقاء، قالت «ندى» إنها لم تخسر وزنها بسبب اتباعها حمية غذائية محددة، لكنها أجرت عملية تكميم معدة، وذلك بعد أن كانت وصلت إلى مرحلة صعبة في الوزن الذي بلغ 192 كيلو، إذ كانت تجد سعادتها في تناول الطعام بصورة مستمرة «العملية مش صعبة لأني كنت وصلت لوزن وكان سني صغير».