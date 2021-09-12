نصائح للأمهات لتنمية مهارات الأطفال قبل وبعد الولادة: احكيله حواديت وسمعيه أغاني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعض الأمهات تجد صعوبة كبيرة في تنمية مفردات ومهارات اللغة عند الأطفال، ربما يتجاوب معها الطفل وربما تفشل في مهمتها، تحاول بشتى الطرق البحث عن وسائل تساعدها في إنجاز مهمتها، خاصة ببلوغ ابنها سن متقدم، فتجده يعي ويفهم كلمات اللغات الأخرى ويعجز عن فهم كلمات اللغة العربية، فتصبح هناك فقد في أسلوب ولغة الحوار بين الأم وطفلها، فلم يعتد سمعه على كلمات اللغة العربية.

«حبيب ماما لو شربت الـjuice.. أجبلك Apple.. بكرة هتروح الـSchool»، جمل وعبارات كثيرة ترددها الأمهات أمام أطفالهن، واللاتي قررن دمج اللغة العربية مع لغات أخرى، وهو ما قد يكون له نتائجه سلبية على الطفل، ويؤثر في تعمله وفهمه لمفرادت اللغة العربية.

الدكتورة إيمان كريم، أستاذة اللغويات التطبيقية، حددت للأمهات أسس لتنمية مفردات اللغة عند الأطفال بطريقة سليمة، إذ قالت: «علم اللغويات التطبيقية يعتني ويدرس كل ما هو متفرع من اللغات النظرية وتطبيقها في المجتمع، من خلال استعمال اللغة بطريقة صحيحة، بحيث نكون مؤهلين باللغة وتكون اللغة مؤثرة في المجتمع، فاللغة أداة من أدوات التواصل».

وعن السن المفترض تعليم الطفل لغة سليمة للتواصل، قالت إيمان كريم خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» المخصص للأمهات وكل ما يتعلق بتربية الأطفال، «الطفل بيتعلم اللغة من وهو في بطن أمه، فهي عبارة عن قواعد وأصوات بيأثر عليه لما بيتولد ولو بيسمع أصوات هادئة ومزعجة بيأثر على طريقته ورنين الكلام، ومشاعر الكلام، بيتعلمها من خلال السمع والبصر، الجملة التي تحتوي على جملتين او لغتين هي طريقة سيئة جدا، وخاطئة لإن كده بوصله اللغة مشوهة، اللغات الأم واللغات الأجنبية تعد عوامل مهمة جدا في نجاح الإنسان فيما بعد».

الفتيات لديهن مهارات التحدث قبل الذكور

وعن كيفية توصيل اللغة الأم واللغة الأجنبية، قالت أستاذة اللغويات التطبيقية: «لازم تبقى بطريقة موجهة، وقبل بلوغه عامين بتبقى غير موجهة لأن الطفل بيبقى في حضانة المربية، وبيتعلم من أنشطة الحياة، ومرحلة قبل العامين تفتقر للجمل بيتعلم مفردات من 10 إلى 50 جملة، وهناك أطفال عندهم مهارات في اللغة نتيجة الوراثة والجينات، بيفهم 200 كلمة قبل عامين وبيتحدث 10 كلمات بعدها حسب المهارة، والبنات بتتكلم أكتر من الصبيان».

الطفل يتعلم اللغة في بطن أمه

وأشارت إيمان كريم، خلال حديثها إن اللغة الأم يتم تعليمها من خلال الأم لمدة عامين، ثم يتبعه دخول الحضانة إلى أن يتم تعلم لغة أجنبية أولى وثانية وثالثة: «الطفل لديه قدرة فائقة في اكتساب أي معلومة، كونه يمتص المعلومات والخبرات في المرحلة الأولى من الولادة حتى 4 أعوام، وفي بعض الكلمات التي يكتسبها الطفل ولا يستعملها، يمكنه عدم استخدام نحو 50 ألف كلمة حتى بعد بلوغه عامه الـ19، فضلا عن الاهتمام بالنطق إذ يصعب على الأم التخلص من الأخطاء اللغوية حتى 9 أعوام».

تنمية مهارات الطفل اللغوية: مسرح وحواديت وأغاني

وأوضحت أن هناك طرق كثيرة لتنمية مهارات اللغة عند الطفل عن طريق الأغنية والقصة والحكاية: «بيسمع وبيحكي في جميع المراحل، خطر جدا إن أنا أصلح وهو بيعبر عن نفسه، مينفعش أقوله عيد الجمل دي ورايا، لأن ده يعتبر تحدي، فضلا عن القيام بأنشطة مختلفة كتعلم المسرح».