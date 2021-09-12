خطأ طبي أم لا؟.. رحلة 50 يوما من المعاناة عاشتها ياسمين عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد رحلة علاج دامت لأكثر من 50 يومًا، حكى الفنان أحمد العوضي، تفاصيل مرض زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ووصفه بـ«مرض نسائي»، دون أن يكشف عن اسمه، مبينًا أنه قرر أن يتحدث عن مرضها بعد تعافيها.

العوضي يعلن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية

في منتصف شهر يوليو الماضي، خرج أحمد العوضي، على متابعيه وجمهوره، طالبًا الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها دخلت غرفة العمليات وتجري جراحة، وكتب عبر صفحته على «فيس بوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

دخول ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة

بعد أيام من منشور «العوضي»، كشفت صديقة مقربة من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لـ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية التي تمر بها، ووصفتها بالخطيرة، وأكدت أنها ناتجة عن خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية كبيرة أدى لتدهور حالتها الصحية، واحتاج الأمر إلى تدخل جراحي آخر بعد دخولها في غيبوبة.

رسالة مؤثرة

في 17 يوليو الماضي، وجه أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، زادت من قلق جمهورها عليها، حيث دون قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض، عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك أنتِ لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟ بس أنتِ هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتِ وعداني وعد وهتتفذيه، أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة، فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتِ بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتِ بتاخدي قوتك مني، أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض، من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».

أحمد العوضي يلمح إلى وجود إهمال طبي

وفي 11 أغسطس الماضي، ألمح «العوضي» إلى تعرض ياسمين عبدالعزيز، للإهمال الطبي، متوعدًا من تسبب في ذلك، وكتب قائلًا: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث».

ياسمين عبدالعزيز تتجاوز الغيبوبة

في بداية أغسطس الماضي، أكدت مصادر من داخل المستشفى الذي يعالج فيه ياسمين عبدالعزيز، لـ«الوطن»، أنها استفاقت من الغيبوبة، بعدما قضت 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الواقع بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وأكدت المصادر حينها أن الطاقم الطبي لم يكن لديه مانع من مغادرتها المستشفى، وأنهم كتبوا خروجًا لها لكنها فضلت البقاء خوفا من تدهور حالتها في المنزل، بعدما كانت تطلب بنفسها الخروج من المستشفى.

خروج ياسمين عبدالعزيز من المستشفى

صباح 6 أغسطس الماضي، أعلن أحمد العوضي، خروج ياسمين عبدالعزيز، من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وكشف عبر حسابه على «فيس بوك»، عن أن علاجها سيكون داخل منزلها تحت مراقبة الأطباء، فيما أعلن شقيقها وائل عبدالعزيز، أنها غادرت العناية المركزة بعد تحسن حالتها الصحية، وهو ما سبق أن أكدته الفنانة نهال عنبر من خلال صفحتها الشخصية.

ياسمين عبدالعزيز تستكمل العلاج في جنيف

وفي منتصف أغسطس الماضي، كشف أحمد العوضي، عن أن زوجته غادرت القاهرة بطائرة إسعاف مجهزة لاستكمال رحلتها العلاجية في جنيف بسويسرا، مطالبًا بالدعاء لها حيث دون على صفحته الشخصية: «أرجو من الناس الدعاء ليها وإنها تكمل علاجها على خير».

شائعات انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وفي 5 سبتمبر الجاري، طالبت الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، بالكف عن الشائعات التي تتحدث عن تدهور صحة يامسين عبدالعزيز، تارة، وطلاقها من أحمد العوضي، تارة أخرىن مؤكدة أنها على تواصل مع الزوجين وأن حالتها بدأت في التحسن.

تعافي ياسمين عبدالعزيز

وفي 10 سبتمبر الجاري، كشف «العوضي» عن أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تعافت من المرض، وحرصت على نشرة أول صورة من المستشفى الذي تعالج فيه بمدينة جنيف؛ من أجل طمأنة جمهورها ومتابعيها على صحتها.

خطأ طبي أم لا؟

مساء السبت 11 سبتمبر الجاري، قال أحمد العوضي، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، إن زوجته ياسمين عبدالعزيز، كانت ستخضع لعملية جراحية بعد إصابتها بمرض نسائي، وتدهورت حالتها، ولا يستطيع الجزم بأن هناك خطأ طبي دون أن يكون لديه إثباتات قوية، لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة، والمشكلة أن ما حدث هو فشل في معالجة التدهور الذي شهدته حالتها الصحية، ما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها.