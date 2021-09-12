الامارات | بحيرة الملح بأبوظبي تجتذب عشاق الطبيعة.. لوحة بلون الجليد في قلب الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة الملح بأبوظبي تجتذب عشاق الطبيعة.. لوحة بلون الجليد في قلب الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضم أبوظبي العديد من المعالم السياحية الطبيعية التي تتضمن نماذج لظواهر طبيعية وتكوينات جغرافية تعكس تنوع المنطقة وغناها، ومن هذه التكوينات بحيرة الملح التي باتت تمثل واحدة من أبرز المعالم السياحية في منطقة الوثبة، بعد أن استطاعت في الفترة الأخيرة أن تستقطب زواراً من مختلف الجنسيات، باعتبارها وجهة تتمتع بجمال أخاذ، إذ تبدو كتل الملح المحيطة بتجمعات المياه مثل قطع الجليد التي تتوسطها تجمعات مائية مختلفة الحجم، أما لون المياه فيتدرج فيها بين الأزرق والأخضر.

بحيرة الملح التي تبدو مثل لوحة بلون الجليد في قلب الصحراء، تبعد عن العاصمة أبوظبي ما يقرب من 50 كم، وقد يحتاج الوصول إليها فترة من البحث للتعرف إلى موقعها بالتحديد، وتشكلت في الفترة الأخيرة نتيجة لعمليات الحفر بالمنطقة، لأنها تقع في منطقة منخفضة من السبخة الملحية بالمنطقة، مع ارتفاع معدلات التبخر في المناخ الجاف، ما أدى إلى تجمع فائض مياه الأمطار، بالإضافة إلى المياه المتسربة من مناطق الزراعة المجاورة، وتتأثر مياهها بمنسوب المياه الجوفية وحركة المد والجزر.

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