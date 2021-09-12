طريقة عمل اللحمة في المنزل ولا أجدعها شيف.. باردة وبالبصل وتربيانكو

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر اللحوم من أكثر الأنواع التي يفضل الكثير من الشباب بشكل خاص تناولها، نظرا لسهولة إعدادها بطرق ووصفات كثيرة، ويمكن أن تكون وسيلة لربات المنازل في جذب أسرهن نحو تناول الأطعمة في المنزل بكل سهولة ويسر.

وإليك طريقة عمل اللحمة في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل لحمة بالبصل

بصل

لحمة قطع

سمنة

فلفل حار

فلفل رومي

بطاطس

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير لحمة بالبصل

- شوّحي اللحمة مع البصل في السمنة على النار

- ضيفي جوزة الطيب والبطاطس والفلفل الرومي والحار وقلّبي

- ضيفي الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء، وغطي الخليط بورق ألومنيوم وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.

مقادير اللحمة الباردة

عرق اللحمة الفلتو

2 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفرومة

ملعقة صغيرة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 كيلو بصل مقطع كاروهات

كوب ماء دافئ

مكعب مرقة لحمة

طريقة تحضير اللحمة الباردة

- قومي بعمل ثقب في عرق اللحمة الفلتو، ولفيه بخيط جيدا.

- تبلي عرق اللحمة الفلتو، بالبصل المفروم والقوم والملح والفلفل والبهارات، وجوزة الطيب، مع الحرص على إدخال تلك التتبيلة داخل الثقوب التي صنعتيها.

- ضعي العرق بعد تتبيله داخل كيس نايلون في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، أو ليلة كاملة.

- يلف عرق اللحمة الباردة بورق فويل مدهون زيت زيتون، بشكل محكم حتى لا تخرج السوائل منه.

- يدخل الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة عالية جدًا، واحرصي ألا تخرج السوائل منه.

- يقدم ساخنًا.

طريقة عمل اللحمة التربيانكو

المقادير

عرق لحمة

بصل

جزر

ثوم

ورق لورا

حبهان

كرفس

طماطم

بهارات

أعشاب

ملح

فلفل

زيت

لسان عصفور

طريقة التحضير

- لفي العرق جيدا بخيط دوبارة وادهنيه بعصير طماطم وملح وفلفل.

- ضعيه في مقلاة بها زيت ساخن جدا حتى تحمر.

- ضيفي لها مكعبات جزر وبصل وطماطم وكرفس وملح وفلفل وأعشاب، وانقليها إلى صينية الفرن.

- ضيفي إلى الخضروات قليل من صلصة الطماطم واتركيها على النار حتى تغلي.

- ضيفي لها ورق لورا وجبنة واتركيها لتنضج في مقلاة على النار.

- ضعي زيت مع لسان العصفور واتركيه حتى يحمر.

- في طبق التقديم ضعي لسان العصفور مع الخضروات المقطعة وعليهم عرق اللحمة مقطع شرائح.