صيني يبر بوالدته العجوز بطريقة مبتكرة: لعب معها تنس طاولة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق»، هذه الجملة وغيرها من الأشعار والكلمات والآيات في جميع الأديان السماوية، تمثل اعترافا وإيمانا بأهمية دور الأم في المجتمعات سواء المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة، فيما تختلف وسائل الأبناء في الوفاء لأمهاتهم وفقا لطبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها، ووفقا لإمكانياتهم.

ولكن القاسم المشترك بين الأبناء البررة في جميع المجتمعات، هو التمكن من إدخال السرور على قلوب أمهاتهم، وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، رجل يشارك لعبة «تنس الطاولة» مع والدته التي تجاوز عمرها 80 عاما، في حديقة منزل، بينما قام كلب بمناولتهم الكرة عندما سقطت عن الطاولة.

قناة صينية: الفيديو أظهر لحظات إنسانية بين الابن البار والأم المسنة

وقالت القناة الصينية، إن الفيديو تم تداوله على نطاق واسع بعدما أظهر لحظات إنسانية بين الابن البار والأم المسنة، موضحة أنه رغم أن عمر الأم يتجاوز 80 عاما، إلا أن ذلك لم يمنعها من ممارسة الرياضة مع ابنها في لحظات تعكس مشاعر أسرية دافئة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.