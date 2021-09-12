«لو مش عايزة تروحي لدكتور».. 6 طرق لتبييض الأسنان في المنزل: الفحم والفراولة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبييض الأسنان والحفاظ على جمالها ولمعانها، أمر يسعى إليه الجميع، خاصة الفتيات، كونها من أكثر الأشياء الملفتة والتي تجذب الكثيرين، إذ أن شكل الأسنان المتراصة بعضها فوق بعض يجعل شكل الابتسامة أكثر جمالا، ولكن بعض الفتيات تقعن في حيرة من أمرهن وتبحثن عن طرق كثيرة لتببيض الأسنان دون إنفاق أموال طائلة، وهو ما تحدثت عنه الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجها «هي وبس»، حيث قدمت عدة وصفات لتبييض الأسنان في المنزل.

وصفات رضوى الشربيني لتبييض الأسنان

تحدثت رضوى الشربيني عن أكثر الوصفات التي يمكن للسيدات الاستعانة بها لتبييض الأسنان، بعيدا عن الذهاب للعيادات، وكان من أهمها: «فراولة مهروسة وبيكربونات الصوديوم»، يتم خلط المكونات بفرشاة الأسنان و«دعك» الأسنان بحركة دائرية لمدة 3 دقائق لمرة واحدة في الشهر، كونها تحتوي على حمض الماليك الذي يساعد على تبييض الأسنان.

قشر برتقال أو موز

أما الوصفة الثانية فهي قشر برتقال أو قشر موز، ويتم استخدامها على الأسنان لمدة 3 دقائق، ويمكن استخدامها كل يوم كونها صحية.

كركم وماء

أما الوصفة الثالثة هي وضع «كركم وماء» وفي بولة صغيرة يتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متماسكة، ثم يتم استخدام فرشة الأسنان داخل الخليط حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

ليمون وبيكربونات صوديوم

وحددت رضوى الشربيني، خلال الحلقة، الوصفة الرابعة وهي «ليمون وبيكربونات الصوديوم»، فضلا عن إمكانية استخدام معجون أسنان وملح وليمون ويمكن خلطهم مع بعض واستخدامهم بواسطة فرشاة أسنان مرة واحدة في الأسبوع.

الفحم

كما يعتبر الفحم من أكثر الطرق التي تعمل على تبييض الأسنان، إذ يمكنه امتصاص المواد المترسبة حول الأسنان، والتي تسبب في تغير لونها إلى الأصفر أو البني أو الأسود.

ويمكن استعماله عن طريق وضع الفحم المطحون على هيئة بودرة، ثم توضع على فرشاة الأسنان، وتقوم بـ«دعك» الأسنان به.