ياسمين صبري تظهر «دون ماكياج» في إطلالة جديدة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الفنانة ياسمين صبرى في صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بلمسة رياضية كعادتها في التخلي عن ارتداء الملابس الكلاسيكية في صورها.

وحرصت ياسمين صبري في آخر ظهور لها على ارتداء ملابس رياضية عصرية وتخلت عن مساحيق التجميل وأحمر الشفاه، على غير عادتها، وارتدت بنطالا مُجسما ونسقت عليه «توب» باللون الأسود لتبرز قوامها الممشوق ولم تضع مكياجا على وجهها لتظهر بملامحها الطبيعية بطريقة بسيطة.

وتظهر ياسمين صبري من حين لآخر، وهي ترتدي الملابس البسيطة وتتخلي عن ظهورها بالملابس الكلاسيكية والمجوهرات.

وبعيداً عن الأوقات الرسمية ومتطلبات المناسبات الاجتماعية، تظهر ياسمين صبري وهي تمارس يومها الطبيعي وتحرص على نشر هذه الإطلالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأيام الماضية ظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي سوارا فخما من الذهب الخالص غير المخصص للبيع، وأعلنت أنها تشكيلة مجوهرات من دار «كارتيير» العالمية المتخصصة في بيع منتجات الذهب وأرفقت وصفًا على صورة ظهرت خلالها بالعقد الـ«تايجر».

ونشرت ياسمين صبري صورة لها من مهرجان فينيسيا وأكدت أنه غير مخصص للبيع، حيث دونت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:«تشرفت وسعدت بتمثيل دار كارتيير العالمية للمجوهرات في مهرجان فينيسيا السينمائي العالمي.. سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العقد الذي ارتديته في المهرجان وهو بالمناسبة غير قابل للبيع».