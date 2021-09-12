6 أماكن في العالم لا تغيب عنها الشمس أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - توجود العديد من المناطق حول العالم لا تغرب عنها الشمس أكثر من 70 يوماً على التوالي، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا.

تسمى النرويج، في الدائرة القطبية الشمالية، أرض شمس منتصف الليل، حيث لا تغرب الشمس أبداً من مايو(أيار) إلى أواخر يوليو(تموز)، أي 76 يوما تقريباً، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

في سفالبارد، النرويج، تشرق الشمس باستمرار من 10 أبريل (نيسان) إلى 23 أغسطس (آب).

نونافوت، كندا

تضم 3 آلاف ساكن، فوق الدائرة القطبية الشمالية بدرجتين، في الأقاليم الشمالية الغربية بكندا. وتعرف شهرين من ضوء الشمس على مدار الساعة طيلة الأسبوع، بينما تشهد في الشتاء حوالي 30 يوماً من الظلام الدامس.

أيسلندا

أيسلندا هي أكبر جزيرة في أوروبا بعد بريطانيا العظمى، وتعرف أيضا بالدولة الخالية من البعوض. وفي الصيف، تكون الليالي صافية في آيسلندا، وفي يونيو (حزيران)، لا تغرب الشمس عنها أبداً.

بارو، ألاسكا

بين أواخر مايو (مايو) ونهاية يوليو (تموز)، لا تغرب الشمس في بارو بألاسكا الأمريكية، ومن بداية نوفمبر (تشرين الثاني) حتى نهايته، لا تشرق فيها الشمس أبداً، وتُعرف بالليل القطبي. وتظل في الظلام طيلة أشهر الشتاء القاسية.

فنلندا

أرض الألف بحيرة وجزيرة، معظم فنلندا تتمتع الشمس 73 يوماً فقط صيفاً، فتستمر الشمس مشرقةً 73 يوماً تقريبًا، أما في الشتاء، فلا تطلع عليها الشمس.

السويد

بين أوائل مايو (مايو) وأواخر أغسطس (آب)، تغرب الشمس على السويد في منتصف الليل تقريباً، وتشرق في حوالي الـ 4 فجراً.

ويصل ظهور الشمس فيها إلى 6 أشهر في السنة.