تنمروا عليها في الجامعة وصديقها سخر منها.. فتاة تنفق 170 ألف جنيه لتغيير شكلها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بسبب تعرضها للتنمر، أنفقت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، مبلغا ماليا ضخما، على جراحة تجميلية في أنفها، بعد أن عانت لسنوات من الإيذاء النفسي خلال دراستها الجامعية.

تنمر على الفتاة

وصلت الفتاة البريطانية، التي تدعى ألكساندريا سيسيل، لمرحلة عصيبة من الشعور بالخجل، وأصبحت تخشى الخروج من المنزل، بسبب تنمر زملاء دراستها على أنفها، وهو ما دفعها للتفكير في التخلص من هذا الأمر المزعج، وإجراء عملية جراحية بالأنف، وفقًا لما ذكرت صحفية «ذا صن» البريطانية.

عملية جراحية

أنفقت الفتاة التي تعمل خبيرة تجميل، 7800 جنيه إسترليني، على جراحة أنفها، أي ما يقرب من نحو 170 ألف جنيه مصري، حتى تغير من شكل أنفها، وتتمكن من مواجهة المحيطين بها من جديد.

سنوات من المعاناة، عاشت خلالها «ألكساندريا»، خوفًا من مغادرة المنزل أو النظر في المرآة، بسبب عدم شعورها بالأمان نظرًا للتنمر على شكل أنفها، إذ فكرت في قرار إجراء عملية بها للمرة الأولى وهي لا تزال في عمر الثالثة عشر، إلا أنها لم تتمكن من الخضوع للأمر بسبب عدم امتلاكها لنقود كافية حينها.

الشعور بالثقة

ومنذ الجراحة، اكتسبت «ألكسندرا» ثقة جديدة في نفسها، موضحة أن للعملية الجراحية سببًا في تغيير حياتها إلى الأفضل، قائلة: «أود أنني لما كنت فعلت ذلك، لكنني قمت بالأمر حتى أتمكن من مواجهة العالم، والتعامل مع من حولي، إذ أنني افتقدت الشعور بالأمان بدرجة كبيرة».

علاقة فاشلة

لم يتوقف التنمر على الفتاة حد أصدقاء دراستها فقط، بل قام به أيضًا الشاب الوحيد الذي أحبته ودخلت معه في علاقة عاطفية، لتقرر فيما بعد إنهاء علاقتهما إلى الأبد، قائلة: «لقد أحرجني وخذلني، لأنني أحببته حقًا، وأن يقول لك شخص تحبه كلامًا مؤذيا ليس شعورًا لطيفًا للغاية، لقد قاطعته على الفور ولم أتحدث معه مرة أخرى».