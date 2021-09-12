«السهر واستخدام الموبايل».. أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين، موضحًا أنها تظهر عند الأطفال وليس السيدات فقط، لأكثر من سبب مثل يكون العامل الوراثي والإرهاق الشديد أيضا والسهر».

السهر من أهم أسباب الهالات السوداء

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «الناس اللي دايما بتنام الساعة 3 أو 4 صباحا لازم يبقى عندهم المشكلة دي».

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية: «في فترات الامتحانات والمذاكرة والسهر تظهر الهالات السوداء تحت العين أيضا، كما أن الجلوس كثيرا أمام شاشات التلفزيون والهاتف يؤثر بشكل مباشر على ظهور الهالات السوداء».

وأوضح أن ظهور الهالات السوداء تحت العين يعبر عن اعتلال في الصحة مثل الأنيميا، والكبد مثل التليف.

وأكد أن قلة شرب المياه يؤثر بشكل مباشر على الجلد والبشرة والتجاعيد ويظهر الهالات السوداء، بالإضافة إلى التدخين حيث يتسبب أيضا في ظهور التجاعيد مبكرا.

علاجات ضد الهالات السوداء

وأشار، إلى أن هناك أكثر من علاج لهذه المشكلة، مثل الكريمات والحقن الموضعي وزيت اللوز الحلو حيث يستخدم للحالات الخفيفة.

وفي وقت سابق عرضت «سبوتينك» عددا من العلاجات المنزلية للهالات السوداء، التي يمكن اتباعها من أجل علاجها والتخلص من ظهورها، مثل مكعبات الثلج، أكياس الشاي، الخيار، البطاطس.

كما أن هناك علاجات شديدة الفعالية ضد مشكلة ظهور الهالات السوداء تحت مثل جل الألوفيرا، الخيار، عصير البطاطا، قناع الطمي.