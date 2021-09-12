5 فوائد لتناول ماء الشعير على الريق.. أبرزها إزالة السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

تحتل مياه الشعير مرتبة عالية في فئة المشروبات الصحية لأنها محملة بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث إنها تعد مصدرا جيدا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والفيتامينات والمعادن الأساسية (الكالسيوم والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والزنك والنحاس) ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي يُعتقد أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وفيما يلي، 5 فوائد لتناول شراب الشعير على الريق، وفق ما أوضح موقع "food.ndtv".

1- يساعد في إزالة السموم:

يساعد الاستخدام المنتظم لمياه الشعير في طرد السموم من الجسم والأمعاء، وتتم هذه العملية بشكل أساسي من خلال مجموعة من السكريات التى تسمى بيتا جلوكان الموجودة في الشعير، لذلك فهو يساعد في تطهير النظام الداخلي للجسم.

2- علاج منزلي لعدوى المسالك البولية:

نظرًا لأن ماء الشعير يعمل كمدر للبول، لذا فإنه يعتبر علاجًا طبيعيًا لعدوى المسالك البولية، وغالبًا ما ينصح الأطفال أو البالغين بتناول أكواب قليلة من ماء الشعير يوميًا حتى تهدأ العدوى. ويقال أيضًا أنه علاج جيد لحصى الكلى أو الخراجات.

3- يساعد في مشاكل الهضم:

يعتبر ماء الشعير منشطًا للجهاز الهضمي يساعد في تسهيل عملية الهضم، وغالبًا ما يوصى به لمن يعانون من الإمساك أو الإسهال، كما أن هذا المشروب معروف منذ العصور القديمة كعلاج شعبي أو وقائي للعديد من الأمراض، مثل التهاب المعدة والأمعاء والإنهاك الحراري، ونظرًا لأنه مشروب خفيف، فهو سهل على المعدة.

4- يخفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم:

كونه مصدرًا جيدًا للألياف والبيتا جلوكان، يعمل ماء الشعير أيضًا على مراقبة نسبة الكوليسترول في الدم (عن طريق منع امتصاص LDL والدهون الثلاثية من الطعام) وسكر الدم (عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين)، علاوة على ذلك، فإن له خصائص مضادة للالتهابات والتي لا تساعد فقط في تبريد الجسم ولكن في حماية القلب أيضًا.

5- يعزز فقدان الوزن:

نظرًا لأن الشعير مصدر ممتاز للألياف، لذلك يثبت أنه خيار رائع لأولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن لأنه يميل إلى الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقليل تناول الطعام،| علاوة على ذلك، نظرًا لأنه مفيد للهضم، فإنه يحفز أيضًا عملية التمثيل الغذائي للدهون.