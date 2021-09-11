بعد 6 ساعات من تناوله.. هذا المشروب فعال في خفض ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد ارتفاع ضغط الدم، مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا فإن خفض القراءة المرتفعة أمر بالغ الأهمية، وفقًا للبحث، يمكن أن يقلل مشروب أرجواني من ارتفاع ضغط الدم بعد ست ساعات من تناوله.

ينتج ارتفاع ضغط الدم عن تضيق الشرايين- وهي عملية ناتجة عن قرارات نمط الحياة السيئة، يؤدي هذا إلى اضطرار القلب إلى العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي رفع ضغط الدم، في حين أن هذا قد يبدو غير ضار، فإن ارتفاع ضغط الدم باستمرار يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع express.

لحسن الحظ، يمكنك إحباط هذه العملية الضارة عن طريق إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.

ثبت أن بعض القرارات الغذائية تتباهى بقدراتها المضادة لارتفاع ضغط الدم.

يعد عصير الشمندر "البنجر" من أكثر العناصر الغذائية الواعدة لمواجهة ارتفاع ضغط الدم.

وربطت دراسات متعددة بين استهلاك عصير الشمندر وانخفاض ضغط الدم المرتفع وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قد يؤدي استهلاك عصير الشمندر في نظام غذائي منخفض النترات إلى خفض ضغط الدم ولكن لم يكن معروفًا سابقًا ما إذا كان تضمينه كجزء من نظام غذائي طبيعي له تأثير مماثل على ضغط الدم.

سعى الباحثون في دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Journal إلى سد هذه الفجوة، ولهذه الغاية، أجروا تجربة عشوائية محكومة للتحقق مما إذا كان تناول عصير الشمندر بالإضافة إلى النظام الغذائي العادي يؤدي إلى انخفاض ملموس في ضغط الدم.

وشاركت خمسة عشر امرأة وخمسة عشر رجلاً في دراسة مزدوجة وعشوائية ومضبوطة.

تم اختيار المتطوعين بشكل عشوائي لتلقي 500 جرام من عصير الشمندر والتفاح أو عصير وهمي.

تم قياس ضغط الدم لدى المتطوعين في بداية الدراسة وعلى الأقل كل ساعة لمدة 24 ساعة بعد تناول العصير باستخدام جهاز قياس ضغط الدم المتنقل (ABPM).

بقي المتطوعون في العيادة لمدة ساعة واحدة قبل استئناف الأنشطة اليومية العادية غير المرهقة.

تم تكرار الإجراء نفسه بعد أسبوعين مع عدم تناول المشروبات في الزيارة الأولى.

بشكل عام، كان هناك اتجاه لخفض ضغط الدم الانقباضي في "6 ساعات" بعد شرب عصير الشمندر مقارنة بالدواء الوهمي، كما كتب.

أظهر التحليل في الرجال فقط بعد تعديل.

الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى)، يقاس بالمل الزئبقي (مم زئبقي).

ارتفاع ضغط الدم - نصائح غذائية عامة

يمكن أن يؤدي تقليل كمية الملح في طعامك وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات إلى خفض ضغط الدم المرتفع.

تحذر هيئة الصحة البريطانية من أن "الملح يرفع ضغط الدم، فكلما زادت كمية الملح التي تتناولها، زاد ضغط الدم لديك".

يجب أن تهدف إلى تناول أقل من 6 جرام (0.2 أونصة) من الملح يوميًا، أي حوالي ملعقة صغيرة.

إن تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمكرونة والكثير من الفاكهة والخضروات يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

وفقًا للهيئة الصحية، يجب أن تهدف إلى تناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

ويضيف: "إذا كنت بحاجة إلى إنقاص بعض الوزن، فمن الجدير أن تتذكر أن مجرد خسارة بضعة أرطال سيحدث فرقًا كبيرًا في ضغط الدم والصحة العامة".