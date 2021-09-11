احذر هذه العلامة عندما تذهب إلى النوم قد تكشف إصابتك بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يمر داء السكري من النوع 2 دون أن يلاحظه أحد حتى مراحله الأخيرة لأن المرضى إما لا يعانون من أعراض أو يعانون فقط من أعراض بسيطة في المراحل الأولية.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن تظهر الأعراض في أوقات وأماكن غير متوقعة، بما في ذلك أثناء الليل، وفقا لموقع express البريطاني.

إذا لم يتم علاج مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يسبب مشاكل صحية طويلة المدى، على الرغم من أن العديد من الناس يتجاهلون الأعراض المبكرة ويستمرون في حياتهم اليومية، لماذا؟ لا تجعلك الأعراض مريضًا بالضرورة – لذلك غالبًا ما تُترك دون علاج.

ويعد التبول كل ساعة أو نحو ذلك أثناء الليل من الأعراض الشائعة المزعجة لمرض السكري من النوع 2 ولكنه لا يطاق، ومع ذلك، فإن ما يحدث يؤخذ على نحو مقلق.

ويعد داء السكري من النوع 2 هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم، وهو ناتج عن مشاكل في الهرمونات تسمى الأنسولين، غالبًا ما يكون مرتبطًا بزيادة الوزن أو عدم النشاط، ولكنه أيضًا وراثي.

داء السكري من النوع 2 هو حالة تستمر مدى الحياة ويمكن أن تؤثر على حياتك اليومية، قد تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي وتناول الأدوية وإجراء فحوصات منتظمة.

إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، فإن مستويات السكر المرتفعة في الدم تبدأ في إتلاف الأوعية الدموية التي تمد الأعضاء الحيوية بالدم.

عندما يحدث هذا، قد تبدأ مجموعة من الأعراض غير العادية في الظهور على جسمك.

يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2، إذا ترك دون علاج، إلى اعتلال الأعصاب السكري - تلف الأعصاب، إحدى العلامات الرئيسية على ذلك هي عندما تتلامس مع أسطح مختلفة.

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي المحيطي- الشكل الأكثر شيوعًا لاعتلال الأعصاب السكري - إلى زيادة الحساسية للمس، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون وزن ملاءة السرير مؤلمًا.

يشرح الموقع الصحي أن ارتفاع نسبة السكر في الدم بمرور الوقت يمكن أن يضر أو يدمر الأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز أو التنميل أو الحرقة أو الألم أو فقدان الإحساس في نهاية المطاف والذي يبدأ عادة عند أطراف أصابع القدم أو الأصابع وينتشر تدريجياً إلى الأعلى.

ويضيف أن أعراض الاعتلال العصبي المحيطي غالبًا ما تكون أسوأ في الليل.

يمكن أن يسمح التعرف على العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع 2 للشخص بالحصول على التشخيص والعلاج في وقت أقرب.

يمكن أن يؤدي الحصول على العلاج المناسب وإجراء تغييرات في نمط الحياة والتحكم في مستويات السكر في الدم إلى تحسين صحة الشخص ونوعية حياته بشكل كبير وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات.

بدون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر إلى مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة في بعض الأحيان، بما في ذلك:

مرض قلبي

السكتة الدماغية

مرض كلوي

مرض العين أو فقدان البصر

يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المعالج أيضًا إلى متلازمة فرط سكر الدم غير الكيتونية (HHNS) ، مما يؤدي إلى زيادة حادة ومستمرة في مستويات السكر في الدم، عادةً ما يؤدي المرض أو العدوى إلى حدوث HHNS ، والتي قد تتطلب دخول المستشفى، تميل هذه المضاعفات المفاجئة إلى التأثير على كبار السن.

يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة أمرًا بالغ الأهمية لمنع بعض هذه المضاعفات.

كلما طالت مدة بقاء مستويات السكر في الدم خارج نطاق السيطرة، زاد خطر حدوث مشكلات صحية أخرى، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أعراض مرض السكري من النوع 2.

ستحتاج إلى فحص الدم، والذي قد تضطر إلى الذهاب إلى مستشفى بسببه للقيام به.

بمجرد حصولك على تشخيص مرض السكري من النوع 2 ، يجب اتخاذ خطوات لتثبيت مستويات السكر في الدم.

هناك مكونان رئيسيان للتحكم في مستويات السكر في الدم-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات هي الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.