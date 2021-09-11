«الجندي» لرافضي «فتوى الترقيع»: غشاء البكارة ليس دليلا على شرف الفتاة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، انتقاد البعض لفتوى ترقيع غشاء البكارة، رغم صدورها من دار الإفتاء المصرية، التي أجازت في بعض الأحوال الترقيع، بشرط أن يكون الفتاة تم اغتصابها أو تم التغرير بها، وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة، مؤكدا أن دار الإفتاء أفتت بجواز ذلك من باب الستر وليس فيه تغرير بأحد.

الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض

وحذر «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، من ظلم الفتيات، فالستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض، والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته هو سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتيئيس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة، كما ذكرت دار الإفتاء المصرية.

البعض يتصور أن غشاء البكارة هو الضامن لشرف ابنته

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الفتوى قوبلت بالهجوم من القطيع، «يقولك دي دعوة لنشر الفاحشة؟ تصور ناس مش واثقين في بناتهم متصورين إن غشاء البكارة يضمن إن بنته شريفة، هو مش عاوز الأخلاق والتربية والدين الضمان لشرف بنته، قولنا والله مفيش حاجة في الشريعة تربط ما بين العفة والغشاء».

ترقيع غشاء البكارة ليس معناه الفاحشة أو الدعوة للزنا

وتابع خالد الجندي: «والله الكلام ده موجود في الفقه، تلاقي واحد يقولك الفتوى دي دعوة للفاحشة والزنا. يا كذابين اقروا عشان تفهموا، ناس فاكرة إن غشاء البكارة بتاع بنته هو اللي يضمن لهم أن بناتهم بكر، يادي الفضيحة والمصيبة والوكسة، ميعرفش إن بنته تكون شريفة بأخلاقها ودينها وتربيتها»، مؤكدًا أن البعض يتصور بأن الشرف معناه غشاء البكارة وليس الأخلاق.