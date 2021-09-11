لا يتابع سواها وفنان شهير.. 9 معلومات عن فائق حسن الزوج الرابع لـ أصالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أتمت الفنانة السورية أصالة، زيجتها الرابعة على الشاعر والمخرج فائق حسن، مدير أعمال النجم العراقي ماجد المهندس، وفقًا لما علمته «الوطن» من مصدر مقرب من عائلتها.

وأكد المصدر المقرب لـ«الوطن» أن الفنانة أصالة تتحفظ في الوقت الحالي على الإعلان، ولكنها ستعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة بعد عشاء عائلي يجمع العائلتين.

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للفنانة ظهرت من خلالها بصحبة الأخير، حيث جاءت اللقطة الأولى وهم داخل أحد المطاعم، بينما ظهرت في الصورة الثانية وهي تتشبث بيديه، وعلى الفور بات البعض يبحث عن زوج الفنانة السورية الأخير وهويته.

ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن فائق حسن، الزوج الرابع للفنانة أصالة، وفقًا لصفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وحوار سابق له مع قناة «الراي» الكويتية.

من هو فائق حسن زوج الفنانة أصالة الرابع؟

1- يعمل شاعرًا ومخرجًا.

2- مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

3- لديه ما يقرب من 4 آلاف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

4- لا يتابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» سوى أصالة والفنان ماجد المهندس.

5- في مارس 2009، تزوج من الفنانة مارتا حامد، والتي احتفل بزفافه عليها على أنغام أغنية ماجد المهندس الشهيرة «مو على كيفك».

6- كان يرفض فكرة الزواج قبل أن يتزوج مارتا.

7- في مايو 2009، توفي والده الحاج عبد الحسن عبد الرضا في العاصمة العراقية بغداد.

8- التقى مع ماجد المهندس، بعدما تركه صديقه الشاعر عزيز الرسام، ليدعمه ويبقى هو شاعره ومدير أعماله.

9- يعد الزوج الرابع للفنانة أصالة نصري، حيث تزوجت من قبل من السوري أيمن الذهبي والفلسطيني طارق العريان ورجل أعمال مصري آخر.