احذر طريقة الاستحمام هذه قد تضر صحة دماغك وقلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فوائد الاستحمام عديدة، سواء بالنسبة لصحتك الجسدية أو العقلية، ومع ذلك، قد يكون الحصول على نوع معين من الاستحمام ضارًا بصحة دماغك وقلبك.

هناك طرق مختلفة للاستحمام وكل منها يوفر فوائد صحية فريدة، تشير الأبحاث بشكل متزايد إلى فوائد الاستحمام بالماء البارد، على سبيل المثال، يختار معظم الناس الاستحمام بالبخار الساخن، يتضمن هذا عادةً ترك الماء الساخن يجري، مما يؤدي بدوره إلى سحب بخار كثيفة تملأ الغرفة، وفقا لموقع express.

يوفر البخار مجموعة من الفوائد الصحية، مثل تعزيز الدورة الدموية وتخفيف التوتر، ومع ذلك، هناك مخاطر صحية خفية.

وأوضح عباس كناني، الصيدلي في Chemist Click to: "قد يجعلك البخار الناتج عن الاستحمام تشعر بالدوار، وأوضح أن ذلك لأن "استجابة الجسم لارتفاع درجة حرارة الجسم هي نقل الدم إلى سطح الجلد ليبرد قبل إعادته إلى صميمه".

قد يكون الشعور بالدوار علامة منبهة على أن البخار يتسبب في انخفاض ضغط الدم.

وأوضح كناني كيف يمكن أن يتسبب البخار في خفض ضغط الدم، خلال هذه العملية، تتوسع الشرايين، وتصبح أكبر مما كانت عليه في المعتاد، مما يؤدي إلى تدفق الدم بضغط أقل نتيجة لذلك.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الدوخة أو خفة الرأس، يمكن أن يشير الغثيان أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم، في حين أن هذا قد يبدو حميدًا، إلا أن الانخفاض المطول في ضغط الدم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

وفقًا لمايو كلينك: "يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في ضغط الدم إلى حرمان جسمك من الأكسجين الكافي لأداء وظائفه، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالقلب والدماغ".

الطريقة المثلى للاستحمام

الأدلة المتصاعدة تثبت الحجة لتحدي الاستحمام البارد.

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة PLoS One إلى أن الغطس البارد يمكن أن يساعد في درء المرض.

كان الهدف من الدراسة هو تحديد التأثير التراكمي للاستحمام البارد الروتيني على المرض ونوعية الحياة وإنتاجية العمل.

بين يناير ومارس 2015 ، تم اختيار 3018 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا بدون أمراض مصاحبة شديدة (حالة صحية أساسية) ولا توجد تجربة روتينية للاستحمام البارد إلى دش (ساخن إلى) بارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية أو مجموعة المراقبة خلال 30 يومًا متتاليًا متبوعًا بـ 60 يومًا من الاستحمام بماء بارد وفقًا لتقديرهم الخاص لمجموعات التدخل.

لتقييم تأثير الاستحمام البارد، تم تسجيل أيام المرض والغياب المرضي عن العمل، كما تم رصد جودة الحياة وإنتاجية العمل والقلق والإحساس الحراري وردود الفعل السلبية، أكمل تسعة وسبعون في المئة من المشاركين في مجموعات التدخل 30 يوما متتالية الدراسة.

لوحظ انخفاض بنسبة 29 في المائة في الغياب المرضي لنظام الاستحمام البارد مقارنة بمجموعة التحكم، لأيام المرض، لم يكن هناك تأثير جماعي معنوي، تم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة ذات الصلة.

وخلص الباحثون إلى أن "الاستحمام الروتيني (من الماء الساخن إلى البارد) أدى إلى انخفاض إحصائي في الغياب المرضي المبلغ عنه ذاتيًا ولكن ليس أيام المرض لدى البالغين غير المصابين بأمراض مصاحبة شديدة".

ما هي الآثار الصحية للاستحمام (أو الاستحمام) كل يوم؟

وفقًا لهارفارد هيلث، يحافظ الجلد الطبيعي والصحي على طبقة من الزيت وتوازن البكتيريا "الجيدة" والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، الغسل والدعك يزيلان هذه، خاصة إذا كان الماء ساخنًا.