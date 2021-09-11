بفستان جذاب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام".

وتألقت بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان طويل كت متعدد الألوان.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت إكسسوارات مكونة من مجموعة أساور وأقراط وساعة يد، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البرتقالي.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، محمد داود، أشرف زكي، هبة عبدالغني، إدوارد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.