إطلالات اليوم: صبا مبارك متألقة.. وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

صبا مبارك:

طلت الفنانة صبا مبارك بجامبسوت باللون البيي بلو بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بوسي:

ارتدت المطربة بوسي بدلة متعددة الألوان، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

رحمة حسن:

ظهرت الفنانة رحمة حسن بتوب كت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بتوب كب بنقشة التايجر مع جيب متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

سميرة سعيد:

ظهرت المطربة سميرة سعيد بجامبسوت باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.