احذر.. شرب الشاي الساخن يسبب هذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الشاي الساخن مشروبًا شهيرًا للغاية في جميع أنحاء العالم، نظرًا لأن الشاي لذيذ وله العديد من الفوائد الصحية، فله تأثير مضاد للأكسدة لمركبات مثل البوليفينول الموجود فيه.

ووفقًا لموقع kompas وجدت دراسة من جامعة بكين في الصين، فإن درجة حرارة الشاي المستهلكة يمكن أن تؤثر على صحة الشخص، خاصة في المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ووجد المؤلف الرئيسي للدراسة جون ليف، أن استهلاك الشاي الساخن مرتبط بحدوث سرطان المريء، ووفقًا للصندوق العالمي لبحوث السرطان فإن سرطان المريء هو ثامن أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

ويقول الطبيب المؤلف للدراسة، إن شرب الشاي الساخن يرتبط بانتظام بسرطان المريء لدى الأشخاص الذين يدخنون ويشربون الكحول أيضًا، ومن ثم فإنه يشير إلى حالة معقدة مواتية لتطور هذا المرض.

وأضاف جون ليف أن هناك زيادة بنسبة خمسة أضعاف في خطر الإصابة بالسرطان، ودرس فريق البحث العلاقة بين شرب الشاي في درجات حرارة عالية جدًا وتطور سرطان المريء لدى سكان في الصين.

ووفقًا للباحثين، من المرجح أن ينجذب الذكور ليس فقط للشاي الساخن، ولكن أيضًا إلى السجائر والكحول، فمن المحتمل أن يكون لمزيج التبغ والكحول والمركبات الموجودة في الشاي والآثار السلبية للمشروبات التي يتم تقديمها في درجات حرارة عالية آثارًا صحية ضارة.

راقب الباحثون صحة المشاركين في الدراسة، والتي تهدف إلى جمع بيانات عن تطور الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري، لضمان اتساق نتائجهم، استبعد العلماء المشاركين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، وكذلك أولئك الذين قللوا من تناول الشاي والكحول والسجائر.

في النهاية، قاموا بتحليل البيانات المأخوذة من 456155 مشاركًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا، تمت متابعة التطورات الصحية لجميع هؤلاء المشاركين لفترة وسطية قدرها 9.2 سنوات، خلال هذه الفترة، تم تشخيص 1731 مشاركًا بسرطان المريء.

وجد جون ليف وفريقه ارتباطًا إيجابيًا بين شرب الشاي الساخن وتناول الكحول بانتظام والتدخين وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، أظهر أولئك الذين مارسوا هذه العادات الثلاث زيادة في خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بأقرانهم الذين لم يشربوا الشاي في درجات حرارة عالية أو يشربون الكحول أو يدخنون.

الأفراد الذين شربوا الشاي الساخن فقط لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء، وبالتالي، فإن هذا يشير إلى أن التأثير المتكامل للسلوكيات الثلاثة هو عامل خطر رئيسي، بناءً على هذه النتائج.

ينصح الطبيب المؤلف للدراسة وزملاؤه الناس باختيار عاداتهم بعناية، إذا وجدوا صعوبة في الإقلاع عن الشرب أو التدخين بشكل يومي، يقترح الباحثون تجنب شرب الشاي في درجات حرارة عالية جدًا.