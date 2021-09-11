منعا للإحراج.. 5 أطعمة لا تتناولها قبل الزفاف: متاكلش سمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحاول المقبلون على الزواج تجنب المواقف المحرجة التي قد تحدث بشكل مفاجئ ليلة الزفاف، خاصة من لديهم حساسية تجاه بعض الأطعمة، لذا نصح موقع (maggiesottero) الابتعاد عن هذه الأكلات قدر الإمكان وعدم تناولها في ليلة الزفاف لأن بعضها قد يتسبب في مواقف محرجة.

وفي دراسة نشرها الموقع حذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات ومن ضمنها:

منتجات الألبان

تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للحليب والجبن والزبادي وغيرها من منتجات الألبان يرتبط بظهور البثور الجلدية المعتدلة إلى الشديدة، بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان قد تعاني من الانتفاخ والإسهال والتشنجات لذلك احذر تناول منتجات الألبان في يوم الزفاف.

اللحوم المصنعة

يلجأ الكثيرون إلى تناول اللحوم المصنعة لمذاقها دون اهتمام بالأضرار الناتجة عنها، خاصة لدى الرجال، والتي تفقدهم الرغبة الجنسية بسبب احتوائها على مادة كلوريد البوليفينيل، التي تسبب اضطرابًا في هرمونات الجسم، ما يؤدي إلى فقدان الرغبة في ممارسة الحميمية لذا يجب الابتعاد عن تناولها يوم الزفاف.

المشروبات الغازية

يجب تجنب أي مشروبات غازية قبل ثلاثة أيام على الأقل من حفل الزفاف لاحتوائها على ثاني أكسيد الكربون، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات، لذلك على الأزواج تجنبها قبل الزفاف.

الكرنب

على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية، إلا أن الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب تحتوي على مادة الرافينوز، بالإضافة إلى الألياف التي تسبب الانتفاخ والغازات ويجب عدم تناولها قبل أو يوم الزفاف.

الكافيين

يعتبر الكافيين منشط ومهيج خاصة للجهاز العصبي ويسبب الجفاف أيضًا مما قد يساهم في ظهور الهالات السوداء حول العينين لذا يجب تجنبه لمدة شهر على الأقل قبل الزفاف.

الجمبري

يرى البعض أن تناول الأسماك ضروري ويعزز القدرة الجنسية لدى الرجال، لكن المواد الكيميائية التي تحتوي عليها بعض أنواع الأسماك وأبرزها الجمبري تؤدي إلى اضطراب هرمونات الغدد الصماء، المسؤولة عن الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة.

ومن جانبه، نصح الدكتور محمد محمود مساعد أخصائي التغذية بالابتعاد عن هذه الأطعمة واستبدالها بالأخرى التي لا تحمل البكتيريا وتسبب الغازات كالفواكه والخضراوات لأنها صحية ومناسبة للأزواج يوم الزفاف.

وأضاف خلال حديثه لـ«هن» أن بعض الأكلات يمكن أن تسبب الانتفاخ والإسهال المفاجئ.