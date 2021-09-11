الامارات | صيدلانية مصرية أصيبت بكورونا 5 مرات: اللقاح أنقذ حياتي

شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلانية مصرية أصيبت بكورونا 5 مرات: اللقاح أنقذ حياتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صيدلانية مصرية أصيبت بفيروس كورونا خمس مرات، إن اللقاح أنقذ حياتها بسبب الأعراض الأقل حدة، مشيرة إلى أنها رغم إصاباتها المتكررة بالفيروس إلا أنها بصحة جيدة باستثناء بعض الأعراض.

ونقل موقع الشروق، اليوم السبت، عن الصيدلانية حنان لطفي، قولها، إنها أصيبت بـ«كورونا» ثلاث مرات، قبل أن تحصل على اللقاح المضاد للفيروس، ومرتين بعد التطعيم، مضيفة أنها الآن بصحة جيدة ما عدا السعال الذي مازالت تعاني منه.

وفي محاولة لمساندتها في إصابتها الأخيرة، وجّهت زميلات الصيدلانية التي تعمل في مدينة المنصورة (دلتا مصر) رسائل دعم لها، بعد إجرائها الفحوصات وعزلها منزلياً، وتأكد إصابتها بالفيروس للمرة الخامسة. وحملت زميلاتها رسالة: «قومي بالسلامة يا بطلة قلوبنا»، متمنيات لها الشفاء، وهزيمة الفيروس للمرة الخامسة.

وأكدت الصيدلانية المصرية أنها حريصة على الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أنها اعتقدت فى المرة الخامسة أنه مجرد دور برد عادي، ولكن مع تطور الحالة توجهت للمستشفى، وظهر أنها مصابة بالفيروس للمرة الخامسة، معتبرة أن تلقيها اللقاح المضاد لكورونا «أنقذ حياتها، إذ إن الأعرض أصبحت أقل حدة بعد الحصول عليه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news