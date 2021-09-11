الست الحنينة رزق.. «رنا» عملت فطار لزوجها من الإسكندرية لـ دبي: المسافات مش مهمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادته اليومية، ذهب إلى مكتب عمله بدولة الإمارات العربية، يستعد لاستقبال يوم وظيفي حافل فهو روتينه المتكرر، منذ أن انتقل للعمل خارج البلاد، ليفاجأ محمد ناجي، صاحب الـ29 عامًا، بهدية «ملفوفة» بشكل مميز بدت عليها علامات الحب والاهتمام الكبيرين في تصميمها وتزيينها، وداخلها وجبة إفطار على الطريقة المصرية، ضمت العسل الأبيض والخبز وغيرهم، ويعلوها كارت صغير مرفق عليه جملة «يا حلو صبح يا حلو طل»، من إحدى أغنيات المطرب الراحل محمد قنديل، وأسفلها إمضاء «رنا».

هدية غير متوقعة

مشهد بسيط كان كفيلًا أن يغير المزاج العام للزوج العشريني، بعدما قدمت له زوجته مفاجأة كبيرة على الرغم من اغترابه خارج البلاد، فهو يقطن في دبي، وهي تعيش داخل محافظة الإسكندرية، لكن المسافات لم تمنعها، من التعبير عن حبها الشديد لزوجها في لفتة بسيطة وغير متوقعة.

منذ انتقال «محمد» في أول أيامه بدولة الإمارات العربية، حرصت الزوجة «رنا سامي»، البالغة من العمر 29 عامًا، على التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بزوجها في غربته، والتي جاء من بينها سؤالها له عن عنوانه تفصيليًا وهو ما أثار دهشته بعض الشيء، «من أول يوم سكنت فيه في دبي، اتفاجئت إنها عاوزة عنواني بالتفصيل، الصراحة أنا استغربت، عاوزاه ليه؟ بس قولت عادي، أنا بحب أعرفها كل تفصيلة في حياتي».

نظرًا لعلمها بكافة التفاصيل الخاصة بعمل زوجها، تدرك «رنا» أن «محمد» يذهب إلى عمله متأخرًا، ولا يتمكن من الحصول على وجبة الإفطار بسبب أعباء العمل، ما دفعها إلى إرسالها وجبة إفطار كهدية غير متوقعة له في هذا اليوم، ويروي الزوج أنها «اتفقت مع واحدة إنها تعملي فطار شيك جدًا، وكلمت واحد من زمايلي في الشغل، وجابت منه رقم مديري، عشان تتفق معاه إن حد يوصلي الفطار في المكتب».

رد فعل الزوج

دموع فرحة وقشعريرة انتابت الزوج العشريني، بمجرد رؤيته لهدية زوجته وكلماتها البسيطة التي دونتها على «الكارت» المصحوب مع الفطار، وهو ما دفعه إلى توجيه الشكر لها بطريقة تليق بحبها له، من خلال تدوين منشور خاص لها على أحد الجروبات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كتب فيه: «معرفتش أرد لها جِميلها وجمالها، غير إني أعمل لها بوست وأعترف بيه بحُسن الموقف وتقدير للي هي بتعمله معايا في 9 سنين جواز واهتمامها ببيتي وولادي».

التحضير للمفاجآة

لم يكن التحضير للمفاجأة أمرًا سهلًا، حسبما كشفت الزوجة، موضحة أنها اشتركت في العديد من الجروبات الخاصة بتحضير الهدايا في دولة الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حتى تهندم الهدية قائلة: «عشان أوصل للنوع ده من الهدايا مكانش سهل، تقريبا مفيش جروب يخص الإمارات مشتركتش فيه، لحد ما وصلت لبنوتة واتفقت معاها وحولت لها الفلوس».