«رابطة رأس وتايجر».. أبرز إطلالات الفنانين في حفل جوائز «دير جيست»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

على السجادة الحمراء، خلال فعاليات توزيع جوائز «دير جيست»، تألق عدد من الفنانين بإطلالات مميزة لهم، لفتت الأنظار نحوهم، في الحفل الذي أُقيم، ليلة أمس، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

إطلالات الفنانين في «دير جيست»

وشهد الحفل الكبير، حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم، محمد فراج، هاني رمزي، يوسف الشريف، أحمد سعد، حمادة هلال، أحمد زاهر، وغيرهم.

محمد فراج

إطلالة مميزة وأنيقة، ظهر بها الفنان محمد فراج، خلال الحفل، إذ ارتدى قميص باللون الأسود، ويعلوه سترة باللون الرمادي الداكن.

أحمد سعد

فيما ظهر الفنان أحمد سعد بإطلالة جذابة أيضًا، فجاء مرتديًا قميص «تايجر»، مع سترة سوداء اللون.

حماده هلال

ببدلة سوداء أنيقة وبسيطة، ظهر الفنان حمادة هلال، على السجادة الحمراء، خلال الحفل أيضًا.

أحمد زاهر

ببدلة سوداء اللون، وقميص أبيض، و«بيبون» أسود أيضًا، ظهر الفنان أحمد زاهر بإطلالته الجذابة على السجادة الحمراء.

يوسف الشريف

بينما أطل الفنان يوسف الشريف، ببدلة أنيقة، جاءت باللون الأزرق الملكي، وأسفلها قميص أبيض اللون.

عصام كاريكا

وكان الفنان عصام كاريكا بين الحضور، إذ ظهر باللوك الشهير له، والذي يتمثل في رابطة رأس، التي جاءت باللون الأسود، وبدلة سوداء أنيقة.

هاني رمزي

فيما ظهر الفنان هاني رمزي، ببدلة باللون الأزرق الداكن، وأسفلها قميص أبيض اللون، ورابطة عنق ذات ألوان متعددة، ما بين «البينك والأصفر».

حفل دير جيست

وأقيمت ليلة أمس، فعاليات حفل جوائز «دير جيست» داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، إذ شهد حضور نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات، من بينهم، منى زكي، محمد فراج، درة، روجينا، مايان السيد، جميلة عوض، رانيا فريد شوقي، ليلى أحمد زاهر، حمادة هلال، هاني رمزي، شريف سلامة، يوسف الشريف، داليا مصطفى.