كورونا اليوم: مفاجأة بشأن التطعيم كل عام.. وشبكة لخلايا الأعصاب تتنبأ بعواقب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن التطعيم كل عام

فقا لموقع timesofindia، في حين أن المناعة من لقاحات كورونا قد تتضاءل بمرور الوقت، يعتقد الخبراء أننا قد نحتاج إلى تعزيز نظام المناعة بشكل متكرر.

يقول الدكتور أرافيندا، إنه اعتمادًا على التجارب السريرية والنتائج، فإن اللقاحات التي تنتج أجسامًا مضادة لمدة 8 أشهر إلى سنة قد تتطلب فقط جرعات معززة كل بضعة أشهر للحفاظ على مناعة مستمرة، بعد نقطة معينة، من الناحية المثالية، سيطور الناس مناعة القطيع ولن تكون هناك حاجة للتطعيم، على العكس من ذلك، يعتقد الدكتور واريير أنه من السابق لأوانه التعليق على جدول تعزيز محتمل، فهو يوافق على أننا سنحتاج إلى لقاح معزز بمرور الوقت.

شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية تتنبأ في عواقب خطيرة لـ"كوفيد – 19"

اخترع العلماء الروس شبكة خاصة لخلايا الأعصاب الاصطناعية بمقدورها التنبؤ في خطورة جريان مرض "كوفيد – 19" لدى مريض أصيب للتو بـ"فيروس كورونا".

وقال أحد أصحاب الدراسة بهذا الشأن نائب مدير جامعة "نيجني نوفغورود" الروسية الحكومية، ميخائيل إيفانتشينكو في مقال نشره في مجلة Frontiers in Immunology إن من المهم جدا معرفة علامات رئيسية تؤثر على خطورة جريان المرض، وقد اخترع العلماء بناء على نتائج دراستهم تطبيقا خاصا للهاتف الذكي يساعد في حساب احتمال الجريان الخطير لمرض "كوفيد – 19"حيث يمكن للمستخدمين إيجاد تطبيق "حاسوب خطورة "كوفيد – 19" على منصة "أندرويد" وإدخال نتائج فحص المؤشرات الأحيائية المذكورة، وفقا لروسيا اليوم.

50% من متعافي كورونا في اليابان يعانون من أعراض جانبية

كشف استطلاع للرأي في اليابان أن ما يقرب من نصف المتعافين من كوفيد-19 لا يزال يعانون من بعض الأعراض.

ذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية اليوم السبت، وفقًا للنتائج الأولية لمسح حديث في أحد أحياء العاصمة، أن 3 آلاف و710 أشخاص شاركوا في الاستطلاع من أصل 9 آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا خلال أبريل الماضي، وقال 1786 شخصا أي 1ر48٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعانون من أعراض مزمنة، مع نسبة تصل إلى 50٪ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا، لكنها بلغت 3ر14٪ بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وهو أدنى مستوى حسب الفئة العمرية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.