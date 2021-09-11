يحضر في المنزل.. هذا المشروب يقلل من ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يُعد ارتفاع ضغط الدم نذيرًا لمشاكل خطيرة في القلب، لذا من المهم إحباطه، وتوصي الأبحاث بشرب مشروب بسيط يمكنك صنعه في المنزل لتوجيه ضربة لارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع express.

ويرتفع ضغط الدم عندما تضيق الأوعية الدموية بشكل متزايد، وعندما تضيق الأوعية الدموية، يمكن نقل كمية أقل من الدم من خلالها في أي وقت، وهذا يضع ضغطًا لا داعي له على القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الضروري عكس قراءة ضغط الدم المرتفع.

يعد تحسين نظامك الغذائي أحد التدخلات المهمة التي يمكنك القيام بها وتكون مجموعات معينة هي الأمثل، ووفقًا لبحث نُشر في المجلة الباكستانية لعلوم الغذاء، فإن شاي الثوم والعسل هو مزيج رابح.

تم تصميم دراسة لتقييم التأثير الخافض للضغط لشاي عسل الثوم على البشر، وتم تضمين أربعة وعشرين موضوع ارتفاع ضغط الدم في الدراسة.

من أجل تحديد تأثير الثوم والعسل على ارتفاع ضغط الدم، تم إعطاء 3 جم ، 5 جم ، 7 جم من الثوم والعسل على شكل شاي لأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 42 يومًا تم تحليلها بشكل أكبر فيما يتعلق بالدم الانقباضي والانبساطي الضغط لتقييم تأثير شاي عسل الثوم.

-ماذا تعني هذه الأرقام؟

يتم تسجيل ضغط الدم برقمين، الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم، والضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

لاحظ الباحثون أن النتائج أظهرت أن الاستهلاك المنتظم لشاي عسل الثوم أظهر "انخفاض كبير يعتمد على الجرعة" في ارتفاع ضغط الدم.

وخلص الباحثون إلى أن البيانات الناتجة تدل على أن الثوم والعسل يحملان إمكانات واعدة لخفض ضغط الدم ضد ارتفاع ضغط الدم، الثوم والعسل يتحملان بدرجة عالية ويمكن اعتبارهما خيارًا علاجيًا تكميليًا لارتفاع ضغط الدم.

-نصائح عامة

-قلل من كمية الملح في طعامك وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات لخفض ضغط الدم المرتفع.

-يرفع الملح ضغط الدم، كلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية، يجب أن تهدف إلى تناول أقل من 6 جرام من الملح يوميًا، أي حوالي ملعقة صغيرة.

يلاحظ الجسم الصحي أن تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة والكثير من الفاكهة والخضروات يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم.