ناعم أو خشن أو مموج.. تعرف على قصات الشعر المناسبة للرجال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتار بعض الرجال في اختيار قصات الشعر المناسبة لهم والتي تتناسب مع شكل الوجه، وتختلف أنواع شعر الرجال ما بين الشعر الأملس، المموج، ملفوف، خشن، كما تختلف تسريحات الشعر التي تتناسب مع كل نوع شعر كما ذكرها موقع «only men».

كيف يختار الرجل القصة المناسبة؟

ولكل شعر القصة التي تتناسب معه، والتي استعرضها الموقع على النحو التالي:

الشعر الناعم

تتناسب مع الشعر الناعم قصات الشعر القصيرة.

الشعر المموج

تشمل تسريحات الشعر المموج تسريحات متوسطة الطول.

ويعتبر الشعر المموج هو نوع الشعر المثالي بين أنواع الشعر للرجال فهو سهل التسريح ويمكن اختيار تسريحات عصرية ومناسبة بسهولة.

الشعر الملفوف أو المجعد

يعرف الشعر الملفوف بأسم الشعر المجعد، ويتميز الشعر المجعد أنه عندما يتم الاعتناء به بشكل صحيح سوف يظهر بطريقة جيدة، وهي من أنواع الشعر النادرة للرجال.

عيوب الشعر المجعد

ليس من السهل تصفيفه خاصة إذا كان هناك إهمال في روتين العناية بالشعر المجعد.

عند تصفيف الشعر المجعد يجب استخدام مشط واسع الأسنان لتصفيف الخصلات المجعدة.

لا يحتاج الشعر المجعد إلى القيام بأي تسريحات شعر.

أفضل تسريحات الشعر المجعد

تسريحات الشعر التي تتناسب مع الشعر المجعد قصات الشعر العسكرية

الشعر الخشن

رغم أن الشعر الخشن من أكثر أنواع الشعر كثافة مما يمنح الرجال مظهرا جيدا، إلا أنه من أنواع الشعر الذي يعيبه صعوبة الحصول على قصات شعر مميزة أو تسريحات مبتكرة، بالإضافة إلى صعوبة التسريح أغلب الوقت.

قصات الشعر المناسبة للشعر الخشن

هذا النوع من الشعر مناسب جدا لاستخدام ماكينة قص الشعر أكثر من استخدام المقص.

ويمكن للشباب صغار السن تجربة قصات الشعر الخشن التي اشتهر بها المشاهير مثل قص الجانبين والجزء الخلفي من الرأس بشكل قصير جدا، بينما الشعر الموجود في الجزء العلوي من الرأس يترك بطول أكبر.